Bỏ rượu trong 1 tháng, cơ thể thay đổi ra sao? 18/05/2026 11:29

(PLO)- Việc kiêng rượu trong một tháng có thể tác động tích cực đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Theo Verywell Health, chỉ sau vài ngày ngừng rượu, cơ thể đã bắt đầu phục hồi theo nhiều cách đáng kể. Từ gan, não bộ đến giấc ngủ và hệ miễn dịch đều có thể cải thiện rõ rệt nếu bạn duy trì việc "cai" rượu trong suốt một tháng.

1. Các triệu chứng cai rượu có thể xuất hiện

Với những người uống rượu nặng trong thời gian dài, các triệu chứng cai rượu có thể xuất hiện chỉ sau khoảng 8 giờ kể từ khi ngừng uống.

Người cai rượu có thể cảm thấy lo lắng, cáu gắt, bồn chồn, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh. Những triệu chứng này thường đạt đỉnh trong vòng 72 giờ đầu tiên. Trong các trường hợp nặng, cai rượu có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy cần được theo dõi và hỗ trợ y tế kịp thời.

Việc kiêng rượu trong một tháng có thể tác động tích cực đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Ảnh: Pexels

2. Gan có cơ hội phục hồi tốt hơn

Rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan. Việc ngừng uống giúp gan có thời gian tái tạo và phục hồi sau những tác động độc hại kéo dài.

Theo các chuyên gia, ngay cả ở những người đã xuất hiện viêm gan do rượu, chức năng gan vẫn có thể cải thiện nếu duy trì việc kiêng rượu trong thời gian dài. Dù quá trình hồi phục có thể mất nhiều tháng, nhưng những thay đổi tích cực đã có thể bắt đầu xuất hiện chỉ sau vài tuần đầu tiên.

3. Sức khỏe trao đổi chất được cải thiện

Nghiên cứu cho thấy chỉ sau một tháng không uống rượu, nhiều chỉ số sức khỏe chuyển hóa có thể thay đổi theo hướng tích cực, bao gồm: giảm kháng insulin, hạ huyết áp, giảm cân nặng, ổn định đường huyết và cholesterol.

Đây đều là những yếu tố liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

4. Hệ tiêu hóa hoạt động dễ chịu hơn

Rượu có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Khi ngừng uống, niêm mạc dạ dày - ruột bắt đầu phục hồi, giúp giảm các triệu chứng như: ợ nóng, đầy hơi, khó tiêu, cảm giác nóng rát dạ dày.

Nhiều người nhận thấy hệ tiêu hóa cải thiện rõ rệt chỉ sau khoảng một tuần kiêng rượu.

5. Não bộ và tinh thần minh mẫn hơn

Rượu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và có thể làm tăng nguy cơ tổn thương não, đột quỵ cũng như suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc.

Sau khoảng 30 ngày không uống rượu, nhiều người cảm thấy:

Tư duy rõ ràng hơn

Tập trung tốt hơn

Tâm trạng ổn định hơn

Giảm hành vi bốc đồng

Việc bổ sung đủ nước và ngủ ngon hơn trong giai đoạn này cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể.

6. Chất lượng giấc ngủ được nâng cao

Dù rượu có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn, nhưng lại làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu. Đây là lý do nhiều người uống rượu thường xuyên dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng vào ngày hôm sau.

Sau khoảng một tuần ngừng rượu bia, cơ thể có thể bắt đầu:

Ngủ sâu hơn

Ít thức giấc giữa đêm

Cảm thấy tỉnh táo hơn khi thức dậy

7. Hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn

Việc sử dụng rượu kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ viêm nhiễm và khó chống lại bệnh tật.

Một số nghiên cứu cho thấy chỉ sau khoảng 3 tuần kiêng rượu, các dấu hiệu viêm trong cơ thể có thể được cải thiện. Ngay cả trong 24 giờ đầu tiên sau khi uống rượu, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng đã bị ảnh hưởng đáng kể.

8. Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Rượu bia có liên quan đến nguy cơ gia tăng nhiều loại ung thư như:

Ung thư gan

Ung thư đại trực tràng

Ung thư tụy

Ung thư vú

Ung thư thực quản

Ung thư miệng và vùng đầu - cổ

Việc hạn chế hoặc ngừng uống rượu là một trong những thay đổi lối sống quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý này về lâu dài.

Điều gì xảy ra sau hơn 30 ngày?

Chỉ sau 1 tháng không uống rượu bia, cơ thể đã có nhiều thay đổi tích cực như khỏe hơn, ngủ ngon hơn và tinh thần tỉnh táo hơn. Đáng chú ý, nhiều người sau thử thách này cũng dần giảm thói quen uống rượu bia trong thời gian dài về sau.

Các chuyên gia cho rằng việc tạm dừng rượu bia giúp nhiều người nhìn lại thói quen sử dụng đồ uống có cồn của mình, từ đó xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động hơn cho sức khỏe lâu dài.