5 loại trà thay thế cà phê giúp tỉnh táo và không gây bồn chồn 13/05/2026 07:50

(PLO)- Hãy thay đổi thói quen buổi sáng bằng những loại trà thơm ngon giúp bạn tỉnh táo nhưng không gây bồn chồn.

Có rất nhiều loại trà khi uống mang lại cảm giác tỉnh táo cân bằng và nhẹ nhàng hơn cà phê. Dưới đây là gợi ý từ các chuyên gia dinh dưỡng để giảm lượng cà phê tiêu thụ.

Trà xanh là lựa chọn ổn định cho những người mệt mỏi vì cảm giác hưng phấn rồi tụt dốc của cà phê. Ảnh: AI.

Trà xanh và Matcha

Trà xanh là lựa chọn ổn định cho những người mệt mỏi vì cảm giác hưng phấn rồi tụt dốc của cà phê. Một tách trà xanh 240ml chỉ chứa khoảng 29mg caffeine, thấp hơn nhiều so với 95mg trong cà phê.

"Trà xanh giúp duy trì cảm giác tỉnh táo nhưng vẫn thư thái nhờ chứa L-theanine", theo chuyên gia dinh dưỡng. Hợp chất này giúp cân bằng trạng thái minh mẫn mà không gây căng thẳng. Trà xanh cũng giàu chất chống oxy hóa catechin giúp chống viêm mạnh mẽ.

Nếu thích thói quen uống latte, bạn có thể thay thế bằng matcha. Do tiêu thụ toàn bộ lá trà xay nhuyễn, matcha cung cấp lượng caffeine và chất chống oxy hóa đậm đặc hơn. L-theanine trong matcha giúp hỗ trợ tập trung lâu dài.

Trà đen

Trà đen phù hợp với người đã quen hương vị đậm đà của cà phê. Một tách trà đen 240ml chứa khoảng 47mg caffeine. Dù cùng nguồn gốc với trà xanh, trà đen có màu sẫm và hương vị mạnh hơn do quá trình oxy hóa.

"Các hợp chất chống oxy hóa trong trà đen như theaflavin giúp giảm viêm và thúc đẩy lợi khuẩn đường ruột", chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh. Để tăng hương vị, bạn có thể chọn trà masala chai pha cùng sữa và gia vị như gừng, quế. Các loại gia vị này cung cấp thêm nhiều polyphenol có lợi cho sức khỏe.

Trà Phổ Nhĩ

Nếu bạn yêu thích mùi đất và vị đậm đà của cà phê, trà Phổ Nhĩ là lựa chọn tuyệt vời. Đây là loại trà lên men có hương vị phức tạp nhưng ít caffeine hơn cà phê.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, trà Phổ Nhĩ chứa các hợp chất thực vật hỗ trợ sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy loại trà này giúp giảm cholesterol và cải thiện các chỉ số chuyển hóa.

Các loại trà nấm

Trà từ nấm chaga, nấm linh chi hoặc nấm bờm sư tử đang ngày càng phổ biến. Nấm bờm sư tử hỗ trợ sức khỏe nhận thức, trong khi nấm linh chi tốt cho hệ miễn dịch.

Nhiều loại trà nấm không chứa caffeine, phù hợp để duy trì sự tập trung nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra nhãn mác vì một số sản phẩm có thể pha trộn thêm trà xanh hoặc trà đen.

Trà Rooibos

Trà Rooibos hoàn toàn không chứa caffeine, là thức uống lý tưởng cho buổi chiều hoặc tối. Loại trà này có hương vị êm dịu, hơi ngọt và giàu chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu cho thấy rooibos có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bạn có thể pha loại trà này thành món latte với sữa thực vật để thưởng thức vào cuối ngày.

Trà là lựa chọn thay thế hấp dẫn cho cà phê nhờ sự đa dạng về hàm lượng caffeine. Trà xanh và matcha giúp tỉnh táo thư thái, trong khi trà đen và Phổ Nhĩ mang lại hương vị đậm đà. Vào đêm muộn, trà nấm hoặc rooibos là những lựa chọn không chứa caffeine giúp bạn thư giãn. Mỗi loại trà sẽ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nguồn năng lượng phù hợp với tâm trạng suốt cả ngày.