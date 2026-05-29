Uống cà phê có gây mất nước cho cơ thể không? 29/05/2026 16:54

(PLO)- Uống một lượng cà phê nhất định giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể.

Tuy nhiên, việc uống cà phê đây không phải là nguồn cấp nước duy nhất bạn nên dùng.

Nghiên cứu cho thấy liều lượng caffeine cao (6 mg/kg thể trọng) gây lợi tiểu, còn mức thấp (3 mg/kg) không ảnh hưởng. Ảnh: AI.



Có nên tính cà phê vào lượng nước uống hằng ngày?

Bạn có thể tính một đến hai tách cà phê vào tổng lượng chất lỏng tiêu thụ mỗi ngày.

Chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên giới hạn lượng caffeine ở mức 400 mg/ngày. Lượng này tương đương hai đến ba cốc cà phê dung tích 355 ml.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý caffeine còn xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm khác. Chất này có trong kẹo cao su, sô cô la, nước tăng lực, kem, thuốc, thanh protein, nước ngọt và trà.

Độ nhạy cảm với caffeine của mỗi người rất khác nhau. Những người nhạy cảm cao cần uống ít hơn để tránh tác dụng lợi tiểu của đồ uống này.

Cà phê có gây mất nước không?

Caffeine trong cà phê gây lợi tiểu nhẹ và làm đi tiểu thường xuyên hơn. Trạng thái này nếu kéo dài liên tục dễ dẫn đến nguy cơ mất nước cơ thể.

Để khởi phát tác dụng lợi tiểu, cơ thể phải tiêu thụ khoảng 500 mg caffeine. Lượng này tương đương bốn đến ba tách cà phê pha tiêu chuẩn.

Một tách cà phê đơn lẻ khó gây mất nước. Nghiên cứu cho thấy liều lượng caffeine cao (6 mg/kg thể trọng) gây lợi tiểu, còn mức thấp (3 mg/kg) không ảnh hưởng.

Khi nào tác dụng lợi tiểu rõ rệt hơn?

Tác dụng lợi tiểu rõ rệt khi bạn uống nhiều hoặc dùng loại đậm đặc như espresso. Nếu duy trì dưới 400 mg caffeine/ngày, tình trạng cấp nước của cơ thể không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cơ địa mỗi người khác nhau và có mức độ nhạy cảm riêng biệt.

Cơ thể có thể thích nghi với tác dụng lợi tiểu của cà phê. Sự thích nghi này sẽ biến mất sau bốn ngày nếu bạn ngưng uống. Người ít uống sẽ đi vệ sinh nhiều hơn khi bất ngờ thử một tách.

Lợi ích từ việc uống cà phê

Cà phê buổi sáng đem lại sự tỉnh táo, tập trung tốt hơn và tăng cường năng lượng tức thì. Hiệu quả này đến từ caffeine và các hợp chất hóa học đặc trưng trong hạt cà phê.

Về lâu dài, uống cà phê điều độ giúp giảm nguy cơ trầm cảm, sỏi mật, bệnh tim, đột quỵ, Parkinson và tiểu đường loại 2.

Nhược điểm khi lạm dụng cà phê

Nếu uống quá nhiều hoặc nhạy cảm với caffeine, bạn có thể gặp các tác dụng phụ không mong muốn.

Các triệu chứng điển hình gồm lo lắng, mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, huyết áp cao, bồn chồn, đau bụng và buồn nôn.

Tình trạng này chủ yếu do cơ thể bị quá tải caffeine. Bạn có thể phòng tránh bằng cách uống điều độ hoặc chọn loại cà phê khử caffeine.

Mẹo giữ nước cho cơ thể

Dù cà phê góp phần bổ sung chất lỏng, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước, bạn nên áp dụng các thói quen sau:

Hãy tăng cường uống nước khi trời nóng, khi tập thể dục hoặc lúc bị ốm.

Nếu ngại vị nhạt của nước lọc, bạn có thể thêm hương vị bằng trái cây, dưa chuột hoặc bạc hà.

Nên ưu tiên chọn nước lọc thay vì các loại nước ngọt hay đồ uống thể thao.

Luôn mang theo bình nước cá nhân và dùng ứng dụng nhắc nhở để uống nước đều đặn mỗi giờ.