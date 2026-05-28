Uống rượu gây hại ra sao và liệu cơ thể có thể hồi phục khi bỏ rượu? 28/05/2026 19:46

(PLO)- Dù chỉ uống một lượng nhỏ, rượu vẫn có thể gây hại cho cơ thể, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy việc giảm hoặc bỏ rượu sớm có thể giúp sức khỏe phục hồi đáng kể.

Theo Health, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Addiction cho thấy không có mức uống rượu nào thực sự “vô hại” đối với sức khỏe. Dù chỉ uống ít, rượu vẫn có thể ảnh hưởng đến cơ thể, còn uống nhiều hoặc kéo dài làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh nguy hiểm. Tuy vậy, tin tích cực là nhiều tổn thương có thể cải thiện khi giảm uống hoặc ngừng hẳn.

Rượu âm thầm gây hại cho nhiều cơ quan, nhưng cơ thể vẫn có thể phục hồi nếu ngừng uống kịp thời. Ảnh: Getty

Rượu ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Các nhà khoa học cho biết rượu có liên quan đến hơn 60 vấn đề sức khỏe, từ gan nhiễm mỡ, xơ gan, tăng huyết áp đến tiểu đường loại 2 và nhiều loại ung thư như ung thư gan, vú, thực quản hay đại trực tràng.

Không chỉ vậy, rượu còn:

Làm suy giảm miễn dịch

Tăng nguy cơ tai nạn, té ngã và chấn thương khi say

Ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng và trí nhớ

Làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ nếu uống kéo dài

Dù từng có quan điểm cho rằng uống ít rượu có lợi cho tim mạch, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tác hại tổng thể vẫn lớn hơn lợi ích.

Cơ thể có hồi phục khi bỏ rượu không?

Tin tốt là nhiều tổn thương do rượu gây ra có thể được cải thiện theo thời gian nếu giảm hoặc ngừng uống.

Trong vài ngày đến vài tuần : huyết áp có thể ổn định hơn, nguy cơ chấn thương do say rượu giảm xuống, chất lượng giấc ngủ và miễn dịch có thể cải thiện.

: huyết áp có thể ổn định hơn, nguy cơ chấn thương do say rượu giảm xuống, chất lượng giấc ngủ và miễn dịch có thể cải thiện. Gan có thể phục hồi một phần : tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu có khả năng đảo ngược nếu ngừng uống sớm. Tuy nhiên, xơ gan giai đoạn nặng thường khó hồi phục hoàn toàn.

: tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu có khả năng đảo ngược nếu ngừng uống sớm. Tuy nhiên, xơ gan giai đoạn nặng thường khó hồi phục hoàn toàn. Não bộ cũng có thể cải thiện: một số thay đổi về nhận thức và chức năng não do uống nhiều rượu có thể hồi phục một phần theo thời gian, dù nguy cơ sa sút trí tuệ vẫn tồn tại.

Các chuyên gia khuyến cáo điều gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo rằng không có mức tiêu thụ rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên nên hạn chế uống dồn dập trong thời gian ngắn vì điều này làm tích tụ acetaldehyde – chất độc có thể gây tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài việc giảm lượng rượu, mọi người nên:

Uống càng ít càng tốt

Tránh uống dồn dập trong thời gian ngắn

Không dùng rượu để giải tỏa căng thẳng hoặc hỗ trợ giấc ngủ

Có những ngày hoàn toàn không uống rượu

Với người uống nhiều hoặc lệ thuộc rượu, không nên tự ý ngừng đột ngột vì có thể gây hội chứng cai nguy hiểm. Trong trường hợp này, nên tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia để được hỗ trợ phù hợp.