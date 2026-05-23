3 thay đổi trong chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 23/05/2026 09:10

(PLO)- Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong chế độ ăn và thói quen sinh hoạt mỗi ngày, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo Times Now, bệnh tiểu đường đang gia tăng nhanh trên toàn cầu và chế độ ăn uống được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến nguy cơ mắc bệnh. Một nghiên cứu quy mô lớn tại châu Âu cho thấy chỉ với 3 thay đổi đơn giản trong ăn uống và lối sống, nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 có thể giảm tới 31%.

1. Ưu tiên chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn này tập trung vào rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, dầu ô liu và protein nạc. Nguồn thực phẩm giàu chất xơ và chất béo lành mạnh giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

2. Giảm lượng calo tiêu thụ một cách hợp lý

Người tham gia nghiên cứu giảm khoảng 600 calo mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Việc cắt giảm calo vừa phải giúp giảm cân, giảm mỡ bụng và hạn chế nguy cơ kháng insulin, yếu tố liên quan chặt chẽ đến tiểu đường loại 2.

3. Kết hợp vận động thường xuyên

Đi bộ, tập sức mạnh hoặc duy trì các hoạt động thể chất hàng ngày giúp cơ thể sử dụng glucose tốt hơn, cải thiện trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia cho rằng những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn trong ăn uống và vận động có thể mang lại hiệu quả lớn trong việc phòng ngừa tiểu đường lâu dài.