Phòng tránh say nắng mùa hè và cách xử lý cấp cứu kịp thời 16/05/2026 15:27

(PLO)- Việc chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo về những bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng trong mùa hè nắng nóng gay gắt là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Trong bối cảnh số ca bệnh do nhiệt gia tăng theo từng năm, mỗi cá nhân cần coi trọng việc hiểu rõ cách phòng tránh và xử trí kịp thời các tình huống say nắng khẩn cấp.

Xịt nước nhẹ lên người bệnh kết hợp quạt mát để mô phỏng quá trình đổ mồ hôi. Cách này giúp hạ nhiệt độ bên trong cơ thể nhanh hơn. Ảnh: AI.



Theo ông chuyên gia, nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng say nắng có thể gây tổn thương não, tim, thận và cơ bắp. Trong trường hợp nặng, say nắng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Dấu hiệu nhận biết say nắng

Bác sĩ Tushar Tayal, chuyên gia tư vấn về Nội khoa tại Bệnh viện CK Birla, Gurugram, đã liệt kê các triệu chứng điển hình khi say nắng:

Sốt cao: Nhiệt độ cơ thể tăng lên mức 40°C hoặc cao hơn.

Đau đầu: Cảm giác đau dữ dội, nhức nhối là dấu hiệu cần được chăm sóc y tế ngay.

Chuột rút và yếu cơ: Đau cơ, yếu cơ và không thể đứng vững do mất nước nghiêm trọng.

Tăng nhịp thở: Thở nhanh và nông cho thấy cơ thể không thể tự hạ nhiệt.

Nhịp tim nhanh: Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang chịu áp lực nhiệt nghiêm trọng.

Buồn nôn và nôn mửa: Đau bụng và khó chịu là những biểu hiện đi kèm thường thấy.

Nhiệt độ da: Da nóng, đỏ và không đổ mồ hôi báo hiệu hệ thống điều hòa nhiệt độ đang bất ổn.

Biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Bác sĩ Chhabra đề xuất các bước đơn giản để bảo vệ sức khỏe trong những ngày oi bức:

Uống đủ nước: Hãy uống nhiều nước ngay cả khi không khát. Mất nước là yếu tố phổ biến nhất gây say nắng. Cần đặc biệt lưu ý trẻ em và người già. Nên tránh đồ uống có caffeine hoặc rượu vì chúng gây mất nước nhanh hơn.

Mặc đồ nhẹ nhàng: Nên chọn quần áo rộng rãi, thoáng khí từ vải cotton hoặc vải lanh. Màu sáng giúp phản chiếu ánh nắng và giảm hấp thụ nhiệt. Tuyệt đối tránh mặc đồ tối màu hoặc bó sát vì sẽ gây giữ nhiệt.

Hạn chế ra ngoài giờ cao điểm: Tránh các hoạt động ngoài trời từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Nếu phải ra ngoài, hãy nghỉ ngơi thường xuyên tại nơi có bóng râm mát.

Tuyệt đối không để người trong xe đang đỗ: Nhiệt độ bên trong xe có thể tăng cao nguy hiểm chỉ trong vài phút. Không bao giờ để trẻ em, vật nuôi hoặc người sức khỏe yếu trong xe đóng kín cửa.

Xử lý kịp thời khi có người bị say nắng

Nếu thấy người có dấu hiệu sốt cao, da nóng khô, mạch nhanh hoặc bất tỉnh, cần thực hiện ngay các bước sau:

Di chuyển người bệnh đến nơi mát mẻ: Ưu tiên đưa họ vào nhà có máy lạnh, quạt hoặc khu vực bóng râm. Việc giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi.

Hạ thân nhiệt nhanh chóng: Dùng khăn ẩm mát đặt lên da hoặc lau người cho bệnh nhân. Tập trung vào các vùng da có diện tích lớn như cổ và nách.

Vừa quạt vừa phun nước: Xịt nước nhẹ lên người bệnh kết hợp quạt mát để mô phỏng quá trình đổ mồ hôi. Cách này giúp hạ nhiệt độ bên trong cơ thể nhanh hơn.

Lưu ý khi cho uống nước: Tuyệt đối không cho người đang bất tỉnh hoặc tỉnh táo một phần uống nước vì dễ gây sặc. Chỉ cho uống từng ngụm nước nhỏ khi người bệnh đã hoàn toàn tỉnh táo.