Thực hư công dụng bù nước và chống say nắng của nước mía

31/03/2026 12:58

(PLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt được ưa chuộng trong mùa hè nhưng lại có những hạn chế đáng lưu ý mà người dùng cần biết.

Khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người tìm đến các thức uống mát lạnh như nước chanh, lassi hay nước mía để giải nhiệt. Trong đó, nước mía vỉa hè thường được lựa chọn vì cảm giác sảng khoái và vị ngọt tự nhiên. Nhiều người tin rằng thức uống này giúp cơ thể hạ nhiệt và giữ nước hiệu quả.

Nước mía không phải thức uống điện giải. Ảnh: AI.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Amita Gadre (Ấn Độ), có những quan niệm sai lầm về nước mía mà người tiêu dùng cần hiểu rõ.

Nước mía không ngăn ngừa được say nắng

Bà Amita Gadre khẳng định nước mía không giúp bạn tránh khỏi tình trạng say nắng. Say nắng xảy ra khi cơ thể không thể điều chỉnh nhiệt độ do mất nước và mất cân bằng điện giải. Dù mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, nước mía không cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa tình trạng này.

Nước mía không phải thức uống điện giải

Một sai lầm phổ biến là coi nước mía như một loại đồ uống bổ sung điện giải. Chuyên gia Amita Gadre chỉ ra rằng khi đổ mồ hôi, cơ thể mất khoảng 900 mg natri mỗi lít. Trong khi đó, một ly nước mía chỉ chứa khoảng 11-17 mg natri.

Sự chênh lệch này rất đáng kể vì natri đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước cho cơ thể. Nếu thiếu natri, quá trình bù nước sẽ không hoàn toàn. Bà Gadre giải thích khi đó bạn thực chất đang uống nước đường chứ không phải bù nước. Bà gợi ý nước chanh pha một chút muối sẽ hiệu quả hơn trong việc bổ sung điện giải.

Hàm lượng đường cao gây rủi ro cho sức khỏe

Một ly nước mía có thể chứa từ 25 đến 40 gram đường tự do. Lượng đường này khiến đường huyết tăng đột biến, nhất là khi uống lúc đói hoặc uống quá nhiều. Dù cung cấp năng lượng tức thời, nước mía không hỗ trợ duy trì sự hydrat hóa hay sức khỏe tổng thể bền vững.

Mối nguy mất vệ sinh từ hàng quán vỉa hè

Vấn đề vệ sinh tại các xe nước mía ven đường cũng là mối quan ngại lớn. Bà Gadre cảnh báo các quầy nước ép thường tiếp xúc với nhiệt độ cao cả ngày nhưng máy móc có thể không được vệ sinh thường xuyên.

Đặc biệt, nguồn đá lạnh không đảm bảo an toàn có thể khiến nước mía nhiễm khuẩn E. coli, gây bệnh thương hàn hoặc vàng da. Điều này biến thức uống giải nhiệt thành nguồn lây nhiễm bệnh tiềm ẩn trong mùa hè.

Nên uống gì để giải nhiệt an toàn?

Để giữ cơ thể đủ nước và giảm nguy cơ sốc nhiệt, chuyên gia Amita Gadre khuyên người dân nên ưu tiên nước lọc. Bạn có thể thêm chanh và một chút muối để cân bằng điện giải tốt hơn.

Nước mía chỉ nên dùng thỉnh thoảng như một món giải khát, không nên coi là giải pháp thay thế nước lọc hay thức uống bổ sung sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt.