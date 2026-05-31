Có gì tiềm năng ở nhóm đồ ăn nhanh mà một ông lớn ngành thực phẩm lại muốn bán? 31/05/2026 16:39

(PLO)- Bánh mì que, cơm nắm, xúc xích, gà viên… vốn là những thực phẩm gắn liền với vỉa hè, song ông lớn thực phẩm KIDO lại cho rằng đây là mảng kinh doanh đầy kỳ vọng, và sẽ được đơn vị này đưa vào sản xuất.

Trong báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO cho biết sẽ mở rộng ngành hàng thực phẩm kinh doanh tại Thọ Phát, công ty con của đơn vị này.

Theo đó, ngoài nhóm sản phẩm hấp như bánh bao, giò chả, Thọ Phát sẽ mở rộng sang các nhóm sản phẩm nướng, chiên và đồ uống như bánh mì que, pastry, xúc xích, cá viên chiên, gà viên, cơm nắm, nước mát và sữa hạt...

Theo đại diện doanh nghiệp, dù năm 2026 được dự báo còn nhiều khó khăn, dù vậy đơn vị vẫn kỳ vọng các ngành hàng mới cùng chiến lược đầu tư bài bản sẽ tạo nền tảng tăng trưởng bền vững, hướng đến mục tiêu dẫn đầu ngành thực phẩm thiết yếu tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp cũng cho biết, sẽ đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên thông qua các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, tăng cường tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng, lễ hội mua sắm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.

Về dài hạn, Kido đặt mục tiêu IPO Thọ Phát để cổ đông chọn đầu tư theo từng lĩnh vực riêng. Đồng thời xác định ba trụ cột vận hành trong năm 2026 gồm: sản xuất, liên doanh liên kết và mua bán - sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng hệ sinh thái thực phẩm và ngành hàng tiêu dùng.

Ngoài bánh bao, KIDO muốn mở rộng ngành hàng đồ ăn nhanh. Ảnh: THU HÀ

Trên thực tế, ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và đồ ăn nhanh tại Việt Nam được đánh giá là nhiều tiềm năng phát triển. Đơn vị nghiên cứu thị trường IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 6,4 tỉ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng (CAGR) là 3,6% trong giai đoạn 2025-2033. Một trong những động lực tăng trưởng đến từ thị hiếu tiêu dùng, và sự phát triển của các dịch vụ trực tiếp đã thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Nhiều cái tên như C.P Food, Việt Sin, LC Foods, Vissan, Onigiri Việt... đang là những ông lớn quen thuộc trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm tiện lợi hiện nay.