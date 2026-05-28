10 thói quen giúp ngăn ngừa đau nửa đầu mùa nắng nóng hiệu quả 28/05/2026 11:20

(PLO)- Nắng nóng mùa hè không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm trầm trọng thêm các cơn đau nửa đầu.

Tuy nhiên, thay đổi lối sống đơn giản có thể giúp bạn kiểm soát triệu chứng đau nửa đầu này.

Thời tiết nóng bức, mất nước, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và thay đổi thói quen sinh hoạt đều là những tác nhân gây nên những cơn đau đầu dữ dội. Ảnh: AI.



Khi các đợt nắng nóng kéo dài, nhiều người nhận thấy tình trạng đau nửa đầu trở nên tồi tệ hơn. Thời tiết nóng bức, mất nước, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và thay đổi thói quen sinh hoạt đều là những tác nhân gây nên những cơn đau đầu dữ dội.

Dù không thể kiểm soát nhiệt độ môi trường, bạn hoàn toàn có thể quản lý các yếu tố hàng ngày như chế độ ăn uống, lượng nước nạp vào cơ thể, lịch trình ngủ và mức độ vận động. Những thay đổi nhỏ trong lối sống mang lại hiệu quả lớn trong việc ngăn ngừa và giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn đau.

Dưới đây là các tác nhân phổ biến và những điều chỉnh lối sống giúp kiểm soát triệu chứng đau nửa đầu hiệu quả.

Các tác nhân gây đau nửa đầu phổ biến

Bỏ bữa, ngủ không ngon giấc, căng thẳng (stress), sử dụng màn hình quá nhiều vào ban đêm, chu kỳ kinh nguyệt, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, di chuyển trong thời tiết nóng bức, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, lối sống ít vận động, và tiêu thụ các loại thực phẩm như sô cô la, phô mai.

10 khuyến nghị về chế độ ăn uống và thói quen

Duy trì giờ ăn đều đặn: Không nên bỏ bữa. Hãy ăn sáng lúc 9 giờ, ăn trưa lúc 14 giờ và ăn tối lúc 20 giờ.

Bổ sung đủ nước: Uống ít nhất 2-3 lít nước mỗi ngày. Lưu ý, những người có vấn đề về tim hoặc thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước nạp vào.

Ưu tiên chế độ ăn giàu protein: Bổ sung đậu phụ, Paneer, hạt diêm mạch, hạnh nhân, đậu lăng, trứng, đậu gà và sữa chua Hy Lạp.

Tránh chất béo không lành mạnh: Hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa; loại bỏ đồ ăn chế biến sẵn, đóng gói và đồ chiên rán.

Không sử dụng chất kích thích khi bụng đói: Tránh uống trà hoặc cà phê khi đói. Nếu có thể, hãy thay thế bằng nước dừa để tăng cường lượng nước.

Bổ sung hạt bí ngô: Ăn khoảng 6-10 hạt bí ngô mỗi ngày (tương đương một thìa cà phê).

Tăng cường rau củ quả: Ăn khoảng 400g trái cây và rau củ mỗi ngày.

Ưu tiên trái cây nguyên quả: Hạn chế uống nước ép, thay vào đó hãy ăn trực tiếp trái cây.

Tránh đồ uống có đường: Hạn chế nước ngọt có ga, nước tăng lực và rượu bia.

Cắt giảm đường dư thừa: Quá nhiều đường có thể gây đau nửa đầu. Nên hạn chế ăn sô cô la và phô mai.

Ngoài chế độ ăn, Bác sĩ Sehrawat khuyến nghị nên vận động thường xuyên. Các hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, khiêu vũ hoặc aerobic có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm triệu chứng đau nửa đầu.

Khi nào cần gặp bác sĩ chuyên khoa?

Bác sĩ Sehrawat nhấn mạnh sáu dấu hiệu cảnh báo cần chăm sóc y tế kịp thời. Nếu cơn đau đầu đi kèm với bất kỳ triệu chứng nào sau đây, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ thần kinh:

Các vấn đề về thị lực.

Sốt kèm đau đầu.

Cứng cổ kèm theo đau đầu.

Đau đầu mới khởi phát.

Khó đi lại, giữ thăng bằng hoặc chóng mặt.

Tần suất đau đầu trên hai lần mỗi tuần.