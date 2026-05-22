Cơ thể mất nước gây tác hại nguy hiểm thế nào cho thận? 22/05/2026 14:11

(PLO)- Mất nước không chỉ làm tổn thương thận, sỏi thận mà còn bị nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng.

Nếu đang chú trọng chế độ ăn uống tốt cho tim mạch hoặc đường ruột, bạn cũng nên lưu ý bảo vệ đôi thận vì nếu mất nước sẽ làm tổn thương cơ quan chức năng này. Bộ phận hình hạt đậu này hoạt động liên tục để giữ cân bằng cho cơ thể.

Thận lọc khoảng 200 lít máu mỗi ngày và phụ thuộc vào nước để duy trì lưu thông ổn định. Ảnh: AI



Khi sức khỏe thận suy giảm, sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng. Dù có nhiều cách hỗ trợ chức năng thận, các chuyên gia đều đồng ý giữ đủ nước là điều quan trọng nhất. Dưới đây là những phân tích từ các chuyên gia về tình trạng thận khi cơ thể mất nước.

Lưu lượng máu đến thận bị giảm

Thận lọc khoảng 200 lít máu mỗi ngày và phụ thuộc vào nước để duy trì lưu thông ổn định. Khi thiếu nước, máu sẽ đặc hơn do chứa chất thải, lượng máu qua thận cũng giảm đi.

Nếu thận không lọc chất thải hiệu quả, suy thận cấp (AKI) có thể xảy ra và dễ dẫn đến tổn thương lâu dài. Bất kỳ ai cũng có thể bị tổn thương thận do mất nước.

Nguy cơ hình thành sỏi thận

Khi mất nước, các khoáng chất và muối trong nước tiểu có thể kết tụ thành các hợp chất cứng như sỏi, kích thước từ hạt cát đến quả bóng golf.

Nếu có tiền sử sỏi thận, chuyên gia khuyên nên uống nhiều nước hằng ngày. Uống ít nhất 2,5 lít nước mỗi ngày giúp ngăn ngừa sỏi bằng cách pha loãng nước tiểu và các khoáng chất.

Tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu

Phụ nữ và người lớn tuổi có nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) cao hơn. Bệnh xảy ra khi vi khuẩn bám vào, sinh sôi dọc theo niêm mạc đường tiết niệu và có thể gây biến chứng về thận nếu không điều trị.

Mất nước không trực tiếp gây UTI nhưng làm tăng khả năng mắc bệnh. "Khi lượng nước tiểu giảm, vi khuẩn có nhiều thời gian bám vào niêm mạc và sinh sôi, tăng nguy cơ tổn thương mô thận chuyên gia nhấn mạnh.

UTI có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng nhiễm trùng tái phát sẽ tăng nguy cơ biến chứng. Nhiễm trùng đường tiết niệu mãn tính có thể gây viêm và sẹo kéo dài ở thận, góp phần tiến triển bệnh thận mãn tính.

Mẹo giữ cho cơ thể đủ nước

Để giữ đủ nước cho thận và bảo vệ sức khỏe tổng thể, bạn có thể áp dụng các giải pháp sau:

Bổ sung chất lỏng qua thực phẩm: Khoảng 20% lượng nước nạp vào cơ thể đến từ thực phẩm. Trái cây và rau tươi như dưa hấu, dâu tây, dưa chuột chứa tới 90% nước.

Thêm hương vị cho nước: Nếu khó uống nước lọc, hãy thêm trái cây tươi, rau củ, thảo mộc hoặc sử dụng các giọt hương vị.

Điều chỉnh theo thời tiết và hoạt động: Lượng nước cần vào ngày mát mẻ sẽ khác ngày nóng bức hoặc khi vận động nhiều, đổ mồ hôi, ốm đau.

Luôn mang theo nước bên mình: Tạo thói quen mang theo chai nước tái sử dụng bên mình để sẵn sàng giải khát hằng ngày.

Thận hoạt động liên tục để giữ cơ thể cân bằng. Uống đủ nước là cách đơn giản nhất để bảo vệ thận, hỗ trợ lưu thông máu, ngăn sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Hãy biến việc uống đủ nước thành thói quen hằng ngày để thận hoạt động tốt nhất.