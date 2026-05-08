Uống cà phê mỗi sáng ảnh hưởng đến thận như thế nào? 08/05/2026 07:23

(PLO)- Uống cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe thận nhưng tác dụng còn tùy thuộc vào loại đồ uống bạn dùng kèm.

Với nhiều người, ngày mới chỉ thực sự bắt đầu sau khi uống cà phê buổi sáng. Thức uống chứa caffeine này giúp tăng cường năng lượng nhưng cũng có nhiều tác động đến thận. Nếu bạn thắc mắc cà phê có tốt cho thận hay không, hãy tìm hiểu xem việc uống cà phê thường xuyên ảnh hưởng đến cơ quan này như thế nào.

Cà phê kích thích thận thông qua tác dụng lợi tiểu

Cà phê được coi là chất lợi tiểu tự nhiên, kích thích cơ thể đào thải muối và nước dư thừa qua nước tiểu. Tác dụng này làm tăng tốc độ lọc máu của thận và làm đầy bàng quang. Do đó, bạn có thể cần đi vệ sinh nhanh hoặc thường xuyên hơn bình thường sau khi uống cà phê.

Nhìn chung, khi dùng liều cao, thuốc lợi tiểu có thể dẫn đến mất nước. Tuy nhiên, nếu uống điều độ, cà phê thường không làm xáo trộn đáng kể sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận

Đối với người có sức khỏe tốt, việc uống 2-4 tách cà phê mỗi ngày không gây ảnh hưởng xấu. Ngược lại, thói quen này thậm chí có thể mang lại lợi ích trong việc duy trì sức khỏe thận.

Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê thường xuyên liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính (CKD). Ở tình trạng này, thận bị tổn thương và không thể lọc chất thải, độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả. Mối liên hệ này đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong cà phê, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Cà phê có thể gây dao động huyết áp

Thận đóng vai trò quan trọng trong điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng chất lỏng. Việc uống cà phê thường xuyên có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát huyết áp theo hai cách.

Ban đầu, cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời vì caffeine kích thích hệ thần kinh. Tuy nhiên, do tác dụng lợi tiểu, bạn có thể đi tiểu ngay sau đó, giúp làm giảm lượng chất lỏng và hạ huyết áp.

Nếu bạn bị huyết áp cao hoặc thấp, hãy trao đổi với bác sĩ để đảm bảo việc uống cà phê sáng là an toàn và không gây tương tác thuốc.

Uống bao nhiêu cà phê là an toàn cho sức khỏe thận?

Các nghiên cứu cho thấy hạn chế ở mức 3-4 tách mỗi ngày nhìn chung là an toàn để duy trì sức khỏe thận. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc người có mật độ xương thấp nên thận trọng. Một số bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai hoặc gãy xương ở người có xương yếu.

Đáng lưu ý, các tác dụng có lợi chủ yếu đến từ cà phê đen nguyên chất. Việc thêm đường, kem hoặc siro sẽ bổ sung các thành phần gây viêm và làm giảm lợi ích sức khỏe của thức uống này.