Những tác dụng phụ đáng ngạc nhiên khi uống cà phê lúc đói bụng 04/05/2026 16:53

(PLO)- Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, trước khi ăn bất kỳ món gì.

Tuy nhiên, cà phê thực chất được tạo thành từ nhiều loại hóa chất khác nhau chứ không chỉ có caffeine. Lợi ích của thức uống này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là những lưu ý về lợi ích và tác dụng phụ khi uống cà phê lúc bụng đói.

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng thưởng thức cà phê giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim, Parkinson và gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock.



Caffeine và sự tỉnh táo

Thành phần trong cà phê phụ thuộc vào nguồn gốc hạt và cách pha chế. Tiến sĩ Nazario cho biết caffeine là thành phần hoạt tính nhất mang lại sự tỉnh táo. Chất này kích thích não bộ, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Lợi ích cho sức khỏe

Uống cà phê mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng thưởng thức cà phê giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim, Parkinson và gan nhiễm mỡ.

Tác dụng phụ tiêu cực

Nếu dùng cà phê không lọc như kiểu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc pha bằng máy ép kiểu Pháp, các hợp chất trong đó có thể làm tăng cholesterol xấu. “Uống điều độ có thể giúp giữ cân bằng”, Tiến sĩ Nazario nói. Bà lưu ý còn quá sớm để khuyến nghị cà phê như một phương thuốc cải thiện sức khỏe.

Hệ quả khi uống cà phê lúc đói

Caffeine được dạ dày hấp thụ nhanh chóng và hoàn toàn. Nếu uống khi bụng đói, tác dụng của chất này sẽ mạnh hơn. Một số người có thể gặp tình trạng tim đập nhanh, bồn chồn, đau đầu, khó chịu ở dạ dày hoặc buồn nôn.

Lắng nghe cơ thể

Tiến sĩ Nazario khuyên người dùng nên lắng nghe cơ thể mình. Ngoài cà phê, các loại trà đen, trà xanh, yerba mate hoặc matcha là những lựa chọn thay thế tốt. Những thức uống này chứa ít caffeine hơn nhưng vẫn cung cấp đủ năng lượng cho ngày mới.