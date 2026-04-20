Chỉ uống cà phê thay bữa sáng: Sai lầm phổ biến nhưng ít ai để ý 20/04/2026 08:38

(PLO)- Thói quen bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê đang ngày càng phổ biến, nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy là những tác động tiêu cực đến đường huyết, hormone và khả năng duy trì năng lượng bền vững.

Theo NDTV, trong nhịp sống hiện đại nhiều người đã dần thay bữa sáng bằng một ly cà phê hoặc nước tăng lực với kỳ vọng tiết kiệm thời gian và nhanh chóng tỉnh táo. Tuy nhiên, đây là một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại đi ngược với cách cơ thể vận hành tự nhiên.

Sau một đêm dài không nạp năng lượng, cơ thể bước vào buổi sáng với mức đường huyết thấp nhất trong ngày. Đây là thời điểm não bộ và cơ bắp cần được "tiếp nhiên liệu" để khởi động hiệu quả. Khi bữa sáng bị bỏ qua, quá trình này bị gián đoạn, buộc cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng sinh lý ngay từ những giờ đầu tiên.

Caffeine có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì, nhưng đó chỉ là hiệu ứng kích thích thần kinh tạm thời, không phải nguồn năng lượng thực sự. Khi không có dưỡng chất đi kèm, cơ thể phải khai thác nguồn dự trữ nội tại, dẫn đến suy giảm năng lượng và hiệu suất làm việc về lâu dài.

Những hệ lụy ít được chú ý

Đường huyết dao động, giảm tập trung

Bỏ bữa sáng khiến đường huyết không ổn định, dễ gây mệt mỏi, chóng mặt và giảm khả năng xử lý thông tin. Hiệu suất làm việc, đặc biệt vào buổi sáng, vì thế cũng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tăng hormone căng thẳng

Cortisol vốn đã cao vào buổi sáng. Việc uống cà phê khi bụng đói có thể đẩy nồng độ hormone này tăng thêm, làm gia tăng cảm giác lo âu, rối loạn giấc ngủ và nguy cơ tích mỡ, nhất là vùng bụng.

Ảnh hưởng đến độ nhạy insulin

Thói quen bỏ bữa sáng kéo dài có thể làm suy giảm khả năng đáp ứng insulin của cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý liên quan.

Bỏ bữa sáng kéo dài có thể làm giảm độ nhạy insulin, âm thầm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Ảnh: Pexels

Sụt giảm năng lượng vào cuối ngày

Thiếu năng lượng đầu ngày thường kéo theo cảm giác kiệt sức vào giữa buổi hoặc buổi chiều, khiến cơ thể "đòi hỏi" các thực phẩm giàu đường và calo để bù đắp.

Gây khó chịu hệ tiêu hóa

Caffeine khi vào dạ dày trống có thể kích thích tiết axit, gây ợ nóng, đầy hơi hoặc khó chịu kéo dài, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ăn sáng: yếu tố nhỏ, tác động lớn

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, những người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn thường có khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn, ít có nguy cơ béo phì và sở hữu chất lượng chế độ ăn cao hơn. Ngược lại, việc bỏ bữa sáng dễ dẫn đến ăn uống mất kiểm soát vào cuối ngày.

Cơ thể con người vận hành theo nhịp sinh học, trong đó các hoạt động trao đổi chất và hormone được "lập trình" theo chu kỳ ngày - đêm. Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc "đồng bộ hóa" nhịp này, giúp năng lượng được phân bổ ổn định và hiệu quả hơn.

Bữa sáng không cần cầu kỳ

Một bữa sáng lý tưởng không nhất thiết phải phức tạp, mà quan trọng là sự cân bằng dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức tạp sẽ giúp duy trì năng lượng bền vững:

Trứng và bánh mì nguyên cám

Sữa chua kèm trái cây và các loại hạt

Sinh tố từ sữa, hạt và trái cây

Các món từ đậu hoặc thực phẩm truyền thống giàu dinh dưỡng

Những lựa chọn này không chỉ giúp no lâu mà còn hạn chế tình trạng ăn vặt không lành mạnh trong ngày.

Cà phê nên là "bổ trợ", không phải "thay thế"

Cà phê hoàn toàn có thể là một phần của thói quen buổi sáng nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nó nên đi kèm với bữa ăn thay vì thay thế hoàn toàn. Uống cà phê sau khi đã nạp một lượng thức ăn nhẹ và đủ nước sẽ giúp giảm tác động tiêu cực lên cơ thể.

Tác động lâu dài không nên xem nhẹ

Việc phụ thuộc vào caffeine thay cho bữa sáng không chỉ gây mệt mỏi nhất thời mà còn có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng hormone và gia tăng nguy cơ bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2 hay tim mạch.

Ngược lại, duy trì một bữa sáng đều đặn giúp ổn định năng lượng, cải thiện khả năng tập trung và giảm phụ thuộc vào chất kích thích. Về lâu dài, đây là một trong những thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tổng thể.