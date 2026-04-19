10 thói quen tốt cho tim mạch mà người cao tuổi nên tuân theo 19/04/2026 08:14

(PLO)- Chỉ cần những thay đổi nhỏ mỗi ngày, người cao tuổi hoàn toàn có thể giữ trái tim khỏe mạnh và sống năng động, an vui hơn từng ngày.

Theo Times Now¸ khi tuổi tác tăng lên, chăm sóc tim mạch không còn là lựa chọn mà trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, những điều chỉnh nhỏ trong lối sống có thể tạo ra khác biệt lớn về sức khỏe và chất lượng sống. Trái tim hoạt động bền bỉ mỗi ngày, và việc nuôi dưỡng nó bằng những thói quen đúng đắn sẽ giúp cải thiện năng lượng, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì sự dẻo dai lâu dài.

Tin vui là bạn không cần thay đổi quá đột ngột, chỉ cần duy trì những thói quen đơn giản nhưng nhất quán mỗi ngày. Dưới đây là 10 thói quen thiết thực, dễ áp dụng mà người cao tuổi nên duy trì.

Duy trì vận động 20-30 phút mỗi ngày

Hoạt động thể chất đều đặn là "liều thuốc tự nhiên" tốt nhất cho tim. Người cao tuổi nên ưu tiên các hình thức vận động nhẹ đến trung bình như đi bộ, đạp xe chậm, yoga hoặc làm vườn. Duy trì thói quen này giúp tăng tuần hoàn máu, kiểm soát cân nặng và ổn định huyết áp.

Bắt đầu ngày mới với bữa sáng giàu chất xơ

Bữa sáng đóng vai trò nền tảng cho sức khỏe tim mạch. Các thực phẩm như yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây không chỉ giúp giảm cholesterol "xấu" (LDL) mà còn cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Chăm sóc tim mạch không cần điều gì quá phức tạp, chỉ cần bạn bắt đầu từ những thói quen nhỏ, nhưng duy trì mỗi ngày.

Tăng cường rau xanh và trái cây nhiều màu sắc

Rau củ và trái cây đa dạng màu sắc chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và giảm viêm. Hãy cố gắng để một nửa khẩu phần ăn mỗi ngày là rau và trái cây.

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn

Tiêu thụ quá nhiều natri là nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp. Thay vì dùng muối, hãy tận dụng các loại gia vị tự nhiên như tỏi, chanh, thảo mộc để tăng hương vị món ăn một cách lành mạnh.

Ưu tiên chất béo tốt

Chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt giúp cải thiện cholesterol và hỗ trợ tim mạch. Ngược lại, cần hạn chế chất béo bão hòa từ đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tuần hoàn và hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả. Người cao tuổi nên uống nước đều đặn trong ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát.

Kiểm soát căng thẳng hiệu quả

Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên tim. Các phương pháp như thiền, hít thở sâu, yoga nhẹ hoặc đơn giản là nghe nhạc, đọc sách đều giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và tim mạch.

Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hãy duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ và tránh dùng caffeine vào buổi tối.

Theo dõi huyết áp và đường huyết thường xuyên

Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ vì chúng có thể liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Tránh thuốc lá và hạn chế rượu bia

Hút thuốc và uống rượu quá mức đều làm tăng nguy cơ bệnh tim. Việc từ bỏ hoặc kiểm soát những thói quen này là bước quan trọng để bảo vệ tim và kéo dài tuổi thọ.