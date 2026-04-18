Đu đủ hay dứa: Loại trái cây mùa hè nào tốt hơn cho chứng đầy hơi? 18/04/2026 13:04

(PLO)- Đu đủ và dứa đều hỗ trợ tiêu hóa, nhưng với người hay đầy hơi trong mùa hè, chọn đúng loại theo cơ địa có thể giúp bụng nhẹ hơn, giảm chướng khí và dễ chịu rõ rệt sau ăn.

Podcast: Đu đủ hay dứa: Loại trái cây mùa hè nào tốt hơn cho chứng đầy hơi?

Theo NDTV, đầy hơi là một trong những vấn đề tiêu hóa phổ biến vào mùa hè, gây cảm giác nặng bụng, khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày. Khi thời tiết nóng bức, nhiều người có xu hướng ăn nhiều trái cây hơn để bổ sung nước và vitamin. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng thực sự "thân thiện" với dạ dày.

Trong số những trái cây mùa hè được yêu thích, đu đủ và dứa thường được nhắc đến nhờ chứa các enzyme hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên. Cả hai đều có khả năng thúc đẩy quá trình phân giải thức ăn, đặc biệt là protein, từ đó góp phần giảm cảm giác đầy hơi. Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi loại lại khác nhau tùy vào cơ địa và nguyên nhân gây chướng bụng.

Vậy khi bị đầy hơi, nên chọn đu đủ hay dứa để hệ tiêu hóa dễ chịu hơn?

Vì sao đầy hơi thường nặng hơn vào mùa hè?

Tình trạng đầy hơi có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong những ngày nắng nóng do một số nguyên nhân phổ biến:

Cơ thể mất nước: Nhiệt độ cao khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều, làm giảm lượng nước cần thiết cho hoạt động của đường ruột, từ đó dễ gây táo bón và chướng bụng.

Nhiệt độ cao khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều, làm giảm lượng nước cần thiết cho hoạt động của đường ruột, từ đó dễ gây táo bón và chướng bụng. Đường trong trái cây dễ lên men hơn: Khi ăn quá nhiều trái cây ngọt cùng lúc, phần đường chưa tiêu hóa hết có thể bị vi khuẩn đường ruột lên men, sinh khí và gây đầy hơi.

Khi ăn quá nhiều trái cây ngọt cùng lúc, phần đường chưa tiêu hóa hết có thể bị vi khuẩn đường ruột lên men, sinh khí và gây đầy hơi. Tiêu hóa chậm do ăn uống thất thường: Mùa hè thường đi kèm thói quen ăn uống thất thường, dùng nhiều đồ lạnh hoặc ăn quá nhanh, khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả.

Mùa hè thường đi kèm thói quen ăn uống thất thường, dùng nhiều đồ lạnh hoặc ăn quá nhanh, khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Ăn quá nhiều trái cây trong một lần: Dù tốt cho sức khỏe, việc nạp quá nhiều chất xơ và đường tự nhiên cùng lúc cũng có thể khiến bụng khó chịu.

Vì vậy, chọn đúng loại trái cây và ăn với lượng hợp lý là yếu tố quan trọng để giảm đầy hơi trong mùa nóng.

Đu đủ và dứa là những loại trái cây mùa hè có thể giúp giảm đầy hơi, nhưng liều lượng sử dụng rất quan trọng. Ảnh: Freepik

Đu đủ giúp giảm đầy hơi như thế nào?

Đu đủ là lựa chọn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao cho người hay bị chướng bụng.

Giàu enzyme papain: Đây là enzyme giúp phân giải protein, hỗ trợ thức ăn tiêu hóa nhanh hơn và giảm tình trạng ứ đọng trong dạ dày.

Đây là enzyme giúp phân giải protein, hỗ trợ thức ăn tiêu hóa nhanh hơn và giảm tình trạng ứ đọng trong dạ dày. Làm dịu đường ruột: Đu đủ có độ axit thấp, khá "êm" với niêm mạc dạ dày, phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đu đủ có độ axit thấp, khá "êm" với niêm mạc dạ dày, phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Hỗ trợ nhu động ruột: Hàm lượng chất xơ hòa tan trong đu đủ giúp làm mềm phân, giảm táo bón, một nguyên nhân phổ biến gây đầy hơi.

Hàm lượng chất xơ hòa tan trong đu đủ giúp làm mềm phân, giảm táo bón, một nguyên nhân phổ biến gây đầy hơi. Ít gây kích ứng: So với nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, đu đủ ít gây cảm giác nóng rát hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Nếu bạn thường bị đầy bụng sau bữa ăn hoặc có đường ruột nhạy cảm, đu đủ thường là lựa chọn an toàn hơn.

Dứa tác động đến chứng đầy hơi ra sao?

Dứa cũng là loại trái cây nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt sau những bữa ăn giàu đạm.

Chứa enzyme bromelain: Bromelain có khả năng phân giải protein mạnh, giúp dạ dày xử lý các món thịt, cá hoặc thực phẩm giàu đạm hiệu quả hơn.

Bromelain có khả năng phân giải protein mạnh, giúp dạ dày xử lý các món thịt, cá hoặc thực phẩm giàu đạm hiệu quả hơn. Hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn no: Một lượng nhỏ dứa sau bữa chính có thể giúp giảm cảm giác nặng bụng.

Một lượng nhỏ dứa sau bữa chính có thể giúp giảm cảm giác nặng bụng. Giúp cơ thể sảng khoái trong ngày nóng: Dứa giàu nước, vitamin C và vị chua ngọt dễ ăn, phù hợp cho mùa hè.

Tuy nhiên, dứa cũng có một số điểm cần lưu ý:

Độ axit cao, có thể gây khó chịu với người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược.

Nhiều chất xơ không hòa tan hơn đu đủ, nếu ăn nhiều dễ làm bụng sinh khí.

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dứa đôi khi lại khiến đầy hơi nặng hơn.

Nên chọn loại nào?

Nếu mục tiêu chính là giảm đầy hơi và làm dịu hệ tiêu hóa, đu đủ là lựa chọn an toàn, nhẹ bụng và phù hợp với đa số mọi người hơn dứa.

Trong khi đó, dứa phù hợp hơn khi bạn cần hỗ trợ tiêu hóa các bữa ăn giàu đạm, nhưng nên dùng điều độ vì độ axit và chất xơ của loại quả này có thể gây khó chịu với người dạ dày yếu.

Tốt nhất, hãy lựa chọn theo nguyên nhân gây đầy hơi và mức độ nhạy cảm của đường ruột để đạt hiệu quả tốt nhất.