5 hiểu lầm về protein: Có nên ăn nhiều thịt không? 13/04/2026 10:22

(PLO)- Bạn có thể đang ăn protein mỗi ngày nhưng vẫn mắc những sai lầm khiến lợi ích cho sức khỏe giảm đi đáng kể.

Podcast: Những hiểu lầm phổ biến về lượng protein nhiều người vẫn mắc phải

Theo Doctor NDTV, protein là dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ tái tạo cơ bắp, tăng cường miễn dịch và duy trì nhiều chức năng sống quan trọng. Tuy nhiên, không ít người vẫn đang hiểu sai về cách bổ sung protein mỗi ngày, khiến chế độ ăn chưa thực sự tối ưu cho sức khỏe.

Càng ăn nhiều càng tốt

Đây là một quan niệm khá phổ biến nhưng chưa chính xác. Nhu cầu protein của mỗi người phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng, mức độ vận động và thói quen ăn uống hằng ngày. Bổ sung quá ít có thể khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng ăn quá nhiều cũng không mang lại lợi ích vượt trội nếu vượt quá nhu cầu thực tế.

Một chế độ ăn đa dạng và cân bằng mới là chìa khóa giúp cơ thể hấp thu đủ protein và các dưỡng chất cần thiết. Ảnh: Pexels

Protein chỉ dành cho người tập gym

Nhiều người cho rằng chỉ những ai tập thể hình hoặc vận động cường độ cao mới cần chú ý đến protein. Trên thực tế, đây là dưỡng chất mà bất kỳ ai cũng cần mỗi ngày để duy trì cơ bắp, phục hồi mô, sản xuất enzyme và giữ cơ thể hoạt động hiệu quả. Người vận động nhiều có thể cần lượng cao hơn, nhưng không có nghĩa người bình thường có thể xem nhẹ.

Chế độ ăn giàu protein gây hại cho thận

Đây là hiểu lầm thường gặp. Với người có chức năng thận bình thường, việc bổ sung protein ở mức hợp lý không gây hại cho thận. Điều quan trọng là cân đối tổng thể chế độ ăn, uống đủ nước và lựa chọn nguồn protein chất lượng từ cả động vật lẫn thực vật.

Protein thực vật không phải protein "thực sự"

Quan niệm này hoàn toàn sai. Các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, đậu nành hay nấm đều là những nguồn protein thực vật giá trị. Khi kết hợp đa dạng thực phẩm, cơ thể vẫn có thể nhận đủ các axit amin cần thiết để duy trì sức khỏe.

Không ăn thịt sẽ thiếu protein

Bạn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu protein mà không cần phụ thuộc vào thịt. Trứng, sữa, sữa chua, đậu phụ, các loại đậu, hạt dinh dưỡng và ngũ cốc đều là những lựa chọn giàu protein. Một chế độ ăn đa dạng và cân bằng vẫn giúp cơ thể hấp thu đủ dưỡng chất cần thiết.