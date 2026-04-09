Uống cà phê mỗi ngày trong 14 ngày, cơ thể bạn sẽ thay đổi thế nào? 09/04/2026 16:53

(PLO)- Uống cà phê mỗi ngày trong 14 ngày có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, hỗ trợ gan và đốt mỡ tốt hơn, nhưng nếu lạm dụng cũng dễ gây mất ngủ, tim đập nhanh và khó chịu tiêu hóa.

Podcast:

Theo Times Now, cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới nhờ hương vị đậm đà cùng khả năng giúp tỉnh táo gần như tức thì. Tuy nhiên, điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày trong suốt 14 ngày?

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi, người được đào tạo tại Harvard và Stanford, đã chia sẻ trên Instagram những thay đổi tích cực mà cơ thể có thể nhận được khi uống cà phê đều đặn trong hai tuần, đặc biệt khi dùng ở mức vừa phải.

Gan có thể được hưởng lợi rõ rệt

Theo Tiến sĩ Sethi, lợi ích đầu tiên không chỉ nằm ở việc tăng sự tỉnh táo mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe gan. Việc uống cà phê thường xuyên được cho là có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan và xơ gan.

Thói quen uống cà phê buổi sáng, nếu duy trì điều độ, có thể góp phần hạn chế tình trạng tích tụ mô sẹo trong gan, một dạng tổn thương thường khó phục hồi. Dĩ nhiên, cà phê không phải “lá chắn” duy nhất cho gan, nhưng ngày càng được nhiều chuyên gia xem là một yếu tố hỗ trợ tích cực.

Uống cà phê không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn có thể hỗ trợ gan khỏe hơn, thúc đẩy trao đổi chất và mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cơ thể. Ảnh: Pexels

Thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ đốt mỡ

Cà phê chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, trong đó nổi bật là axit chlorogenic, chất được cho là hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê đen có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo.

Caffeine kích thích hệ thần kinh, gửi tín hiệu để cơ thể huy động nguồn mỡ dự trữ làm năng lượng. Song song đó, lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong cà phê còn góp phần giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, cà phê cũng có thể tạo cảm giác no nhẹ, từ đó giúp kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày.

Não bộ tỉnh táo và tập trung hơn

Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất sau 14 ngày uống cà phê đều đặn là sự cải thiện về khả năng tập trung và hiệu suất tinh thần.

Theo bác sĩ Sethi, caffeine hoạt động bằng cách ức chế adenosine, chất dẫn truyền thần kinh gây cảm giác buồn ngủ. Đồng thời, nó thúc đẩy giải phóng dopamine và norepinephrine, hai chất liên quan trực tiếp đến sự tỉnh táo, khả năng ghi nhớ và tốc độ phản xạ.

Nhờ đó, việc bổ sung cà phê ở lượng hợp lý có thể giúp đầu óc minh mẫn hơn, phản ứng nhanh hơn và duy trì hiệu quả làm việc trong ngày.

Hệ tiêu hóa hoạt động mạnh hơn

Không ít người có cảm giác muốn đi vệ sinh sau khi uống cà phê, và điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Tiến sĩ Sethi cho biết cà phê có thể kích thích nhu động ruột ở nhiều người. Theo Cleveland Clinic, gần 30% người uống cà phê cảm thấy muốn đại tiện sau đó, do thức uống này làm tăng hormone gastrin, chất thúc đẩy các cơn co bóp trong đường ruột.

Dù vậy, với những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS), cà phê có thể khiến các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy trở nên rõ rệt hơn.

Những lợi ích sức khỏe khác khi uống điều độ

Các chuyên gia cho rằng uống cà phê ở mức vừa phải, khoảng 1 đến 3 tách cà phê đen mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý:

Giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại gốc tự do

Có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Hỗ trợ sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ bệnh thoái hóa thần kinh

Cải thiện tâm trạng, góp phần giảm nguy cơ trầm cảm

Tác dụng phụ cần lưu ý

Dù mang lại nhiều lợi ích, cà phê không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Nếu tiêu thụ quá mức, bạn có thể gặp phải các phản ứng không mong muốn như tim đập nhanh, lo âu, bồn chồn, mất ngủ, trào ngược axit, rối loạn tiêu hóa.

Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là lắng nghe phản ứng của cơ thể và duy trì mức tiêu thụ hợp lý.

Điều độ là chìa khóa

Uống cà phê mỗi ngày trong 14 ngày có thể mang lại nhiều thay đổi tích cực cho gan, não bộ, quá trình trao đổi chất và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, lợi ích hay tác dụng phụ sẽ phụ thuộc rất lớn vào lượng cà phê bạn sử dụng cũng như khả năng dung nạp của từng cơ thể.