Mùa hè nên uống gì để vừa giải nhiệt vừa tốt cho sức khỏe? 09/04/2026 14:30

(PLO)- Giữa cái nắng oi ả mùa hè, chọn đúng thức uống không chỉ giúp giải nhiệt tức thì mà còn là "chìa khóa" giữ cơ thể khỏe khoắn, đủ nước và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Theo Times Now, mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm năng lượng do nhiệt độ tăng cao. Chỉ cần hoạt động ngoài trời trong thời gian ngắn, bạn có thể nhanh chóng cảm thấy uể oải, đau đầu hoặc khô người. Vì vậy, lựa chọn thức uống phù hợp không chỉ giúp giải khát tức thì mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Dưới đây là những loại đồ uống được đánh giá cao về khả năng giải nhiệt, bù nước và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh trong mùa nóng.

Nước

Nước luôn là thức uống cần được ưu tiên hàng đầu trong mùa hè. Khoảng 60% cơ thể là nước, và hầu hết các hoạt động sống như tuần hoàn máu, điều hòa thân nhiệt, vận động cơ bắp hay duy trì sự tỉnh táo của não bộ đều phụ thuộc vào nước.

Nếu cảm thấy nước lọc quá đơn điệu, bạn có thể làm mới bằng cách ngâm cùng dâu tây và húng quế, chanh và bạc hà, hoặc dưa chuột với chanh dây. Những sự kết hợp này giúp tăng hương vị tự nhiên, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất mà không làm tăng lượng đường hay calo.

Nước dừa

Sau những giờ đổ mồ hôi nhiều, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các chất điện giải quan trọng như kali, natri, magiê và canxi. Đây là lúc nước dừa trở thành lựa chọn lý tưởng.

Loại thức uống tự nhiên này có vị ngọt thanh, dễ uống, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ cân bằng điện giải hiệu quả. Tuy nhiên, nên ưu tiên các sản phẩm không thêm đường để đảm bảo lợi ích sức khỏe tốt nhất.

Nước dừa luôn được xem là thức uống lý tưởng trong mùa hè. Ảnh: Pexels

Trà xanh đá

Trà xanh là thức uống rất phù hợp cho mùa hè nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi cho quá trình trao đổi chất.

Bạn có thể pha trà xanh, để nguội rồi thêm đá, kết hợp cùng vài giọt nước cốt chanh hoặc vài lát gừng để tăng hương vị. Khi ủ lạnh qua đêm, trà thường dịu vị đắng hơn, mang lại cảm giác thanh mát và dễ uống hơn trong những ngày oi bức.

Sữa bơ

Sữa bơ là thức uống phổ biến ở nhiều quốc gia có khí hậu nóng, đặc biệt được ưa chuộng nhờ khả năng làm dịu cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa.

Nhờ giàu probiotic, sữa bơ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm cảm giác đầy hơi, hạn chế tình trạng nóng trong và hỗ trợ cơ thể hấp thu nước tốt hơn. Khi kết hợp với bạc hà, rau mùi hoặc một chút thì là, thức uống này càng trở nên dễ uống và phù hợp cho mùa hè.

Những loại đồ uống nên hạn chế

Bên cạnh những lựa chọn tốt cho sức khỏe, mùa hè cũng là thời điểm bạn nên hạn chế nước ngọt có ga, nước tăng lực và nhiều loại nước thể thao đóng chai.

Các loại đồ uống này thường chứa lượng đường cao, dễ làm tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn đường huyết và các bệnh mạn tính. Đặc biệt, caffeine trong nước tăng lực còn có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn khi trời nóng.

Ngay cả nước chanh pha sẵn hoặc trà đóng chai cũng có thể chứa lượng đường tương đương nước ngọt, vì vậy chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải.

Quy tắc vàng để uống nước đúng cách mùa hè

Đừng chờ đến khi cảm thấy khát mới uống nước, bởi lúc đó cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu nước. Thói quen tốt nhất là uống từng ngụm nhỏ đều đặn trong suốt cả ngày thay vì uống quá nhiều cùng lúc.

Trong mùa hè, hãy xem thức uống không chỉ là cách giải khát mà còn là một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe. Một lựa chọn đúng sẽ giúp cơ thể luôn mát mẻ, đủ năng lượng và duy trì trạng thái tốt nhất suốt ngày dài.