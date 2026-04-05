10 loại thực phẩm giúp bạn giữ đủ nước trong mùa hè nắng nóng 05/04/2026 15:39

(PLO)- Việc bổ sung các thực phẩm giàu nước vào thực đơn hằng ngày sẽ giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết, hỗ trợ tiêu hóa, làm mát từ bên trong và tăng khả năng thích nghi với thời tiết oi bức.

Theo Times Now, mùa hè trở lại cũng là lúc cơ thể dễ mất nước hơn do nắng nóng và đổ mồ hôi nhiều. Bên cạnh việc uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung các thực phẩm giàu nước cũng là cách hiệu quả để duy trì sự tươi tỉnh, hỗ trợ cân bằng điện giải và giúp cơ thể "hạ nhiệt" từ bên trong.

Nhiều loại rau củ, trái cây và thực phẩm quen thuộc không chỉ chứa hàm lượng nước cao mà còn giàu vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa, giúp bạn vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe trong những ngày oi bức.

Dưa hấu

Dưa hấu được xem là "biểu tượng" của mùa hè nhờ vị ngọt mát và hàm lượng nước hơn 90%. Loại trái cây này còn giàu vitamin C, vitamin A và lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho da và tim mạch. Mỗi miếng dưa hấu không chỉ giúp bù nước nhanh mà còn mang lại cảm giác sảng khoái tức thì.

Dưa chuột

Với khoảng 95% là nước, dưa chuột là lựa chọn lý tưởng để làm dịu cơ thể trong thời tiết nóng bức. Bạn có thể dùng trong salad, sandwich hoặc ngâm cùng nước uống để tăng vị thanh mát. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa kali và magiê, hỗ trợ cân bằng điện giải hiệu quả.

Nước dừa

Không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc, nước dừa còn được ví như "nước điện giải tự nhiên". Hàm lượng kali và khoáng chất dồi dào giúp cơ thể phục hồi nhanh sau khi vận động, đổ mồ hôi nhiều hoặc đi nắng lâu.

Dưa lưới

Dưa lưới chứa gần 90% nước, vị ngọt thanh và rất dễ ăn. Bên cạnh khả năng cấp nước, loại quả này còn giàu vitamin A và C, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và tốt cho làn da trong mùa hè.

Dâu tây

Dâu tây chứa khoảng 91% nước, đồng thời giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Đây là món ăn nhẹ lý tưởng giúp cơ thể bổ sung nước, hỗ trợ giảm viêm và thỏa mãn cơn thèm ngọt một cách lành mạnh.

Cam

Cam không chỉ nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao mà còn chứa nhiều nước và kali. Ăn cam nguyên múi thay vì chỉ uống nước ép sẽ giúp cơ thể hấp thu thêm chất xơ, từ đó tăng hiệu quả cấp nước và hỗ trợ tiêu hóa.

Rau xà lách

Rau xà lách có hàm lượng nước rất cao và lượng calo thấp. Đây là nguyên liệu hoàn hảo cho salad, sandwich hoặc các món cuốn, vừa giúp món ăn tươi ngon vừa hỗ trợ cơ thể bổ sung nước nhanh chóng.

Cà chua

Cà chua chứa khoảng 94% nước, đồng thời giàu lycopene và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và làn da. Đây là thực phẩm rất phù hợp trong mùa hè, nhất là với những người thường xuyên tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Sữa chua

Sữa chua không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn cung cấp lợi khuẩn, protein và canxi. Trong những ngày nắng nóng, một phần sữa chua nguyên chất hoặc kết hợp cùng trái cây sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Bí ngòi

Bí ngòi chứa hơn 90% nước và có hương vị nhẹ nhàng, dễ kết hợp trong nhiều món ăn như xào, nướng, salad hoặc canh. Đây là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước mà không gây cảm giác ngấy trong mùa hè.