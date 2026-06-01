Bí quyết giảm cân bất ngờ từ loại quả quen thuộc với người Việt 01/06/2026 16:25

(PLO)-Ổi là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc và được xem là một siêu thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, quả ổi giúp giảm cân hiệu quả nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả ổi hoạt động như một chất giảm thèm ăn tự nhiên.

Chất xơ hấp thụ nước trong hệ tiêu hóa, trương nở và tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm các cơn thèm ăn và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể trong ngày.

Ổi là loại trái cây có lượng calo rất thấp, giúp người dùng có một bữa ăn nhẹ thỏa mãn cơn đói giữa các bữa chính mà không làm tăng đáng kể tổng lượng calo hằng ngày, hỗ trợ tạo ra quá trình thâm hụt calo cần thiết để giảm cân.

Khi cắt giảm calo để giảm cân, cơ thể vẫn cần duy trì đủ dinh dưỡng. Ổi cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong một bộ khung ít calo, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt chất và hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.

Do có chỉ số đường huyết thấp, ổi không gây tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng sụt giảm năng lượng và các cơn thèm đồ ngọt, giúp cơ thể duy trì mức năng lượng ổn định để tránh việc ăn vặt bốc đồng.