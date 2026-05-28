Vitamin B6 trong bia: Đừng nhầm lẫn giữa dinh dưỡng và tác hại 28/05/2026 08:35

(PLO)- Nhiều người nghĩ bia là thức uống bổ dưỡng nhờ chứa vitamin B6, nhưng các chuyên gia cảnh báo tác hại của rượu bia vẫn vượt trội hơn hẳn.

Nghiên cứu mới cho thấy một số loại bia chứa lượng vitamin B6 đáng kể. Bia là nguồn cung cấp vitamin B6, nhưng các chuyên gia cho rằng tác hại của rượu bia lớn hơn bất kỳ lợi ích dinh dưỡng nào.

Nghiên cứu cũng cho thấy bia không cồn có hàm lượng vitamin B6 tương tự như các loại bia có cồn thông thường. Ảnh: AI.



Các thực phẩm nguyên chất như thịt gà, cá hồi và chuối cung cấp nhiều vitamin B6 và các chất dinh dưỡng khác mà không gây ra những rủi ro như rượu. Các nghiên cứu tập trung vào chất dinh dưỡng trong bia có thể gây hiểu nhầm, vì việc tiêu thụ rượu bia tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Một nghiên cứu mới cho thấy bia là nguồn cung cấp vitamin B6 đáng kể và có thể được coi là thức uống tốt cho sức khỏe hơn so với suy nghĩ trước đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là lý do để uống nhiều bia hơn, vì trên thực tế, nó vẫn có hại cho sức khỏe.

Nghiên cứu cho thấy điều gì?

Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm Mỹ, đã phân tích 65 loại bia khác nhau. Kết quả cho thấy tổng hàm lượng vitamin B6 thay đổi rất rộng, dao động từ 95,3 đến 1020 microgam trên lít. Sự khác biệt về hàm lượng vitamin B6 chủ yếu liên quan đến các thành phần được sử dụng trong bia hơn là quy trình sản xuất bia.

Nghiên cứu cũng cho thấy bia không cồn có hàm lượng vitamin B6 tương tự như các loại bia có cồn thông thường. Bia lúa mì chứa ít vitamin B6 hơn đáng kể so với bia lager, và bia bock có nồng độ vitamin B6 cao nhất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên dựa vào bia để tăng lượng vitamin B6 nạp vào cơ thể.

Thực phẩm lành mạnh chứa nhiều vitamin B6 hơn bia

Lượng vitamin B6 được khuyến nghị hàng ngày là từ 1,3 đến 1,7 miligam. Nhiều thực phẩm lành mạnh chứa nhiều vitamin B6 hơn các loại bia có hàm lượng vitamin này cao.

Theo chuyên gia, việc chuyển sang ăn các thực phẩm nguyên chất để bổ sung vitamin B6 là điều tốt nhất cho sức khỏe.

"Các nguồn thực phẩm chứa vitamin B6 cung cấp các chất dinh dưỡng khác, trong khi bia thì không và thậm chí có thể gây hại", chuyên gia nhấn mạnh. "Vitamin B6 có trong nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, và việc đáp ứng nhu cầu vitamin B6 sẽ không phải là vấn đề nếu bạn ăn một chế độ ăn đa dạng gồm các thực phẩm nguyên chất".

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin B6 bao gồm: Cá ngừ, cá hồi, đậu gà, các loại hạt, thịt bò, gan, thịt gà, Thổ Nhĩ Kỳ, khoai tây, chuối, ngũ cốc tăng cường.

Vì sao việc coi bia là tốt cho sức khỏe lại tiềm ẩn rủi ro?

Điều quan trọng cần ghi nhớ là việc tiêu thụ bất kỳ lượng rượu nào cũng đều tiềm ẩn rủi ro, bất chấp những phát hiện mới nhất.

Theo chuyên gia, những nghiên cứu như thế này có thể gây hiểu nhầm về tác động của rượu vì chúng tập trung vào các chất dinh dưỡng trong bia mà không nhấn mạnh đầy đủ rằng bản thân rượu cũng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Người đọc có thể nghĩ rằng bia tốt cho sức khỏe vì nó chứa vitamin, mặc dù lượng vitamin B6 tương đối nhỏ và không đủ để bù đắp những tác hại của việc tiêu thụ rượu.