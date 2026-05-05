Vitamin C có thực sự chữa khỏi cảm lạnh hay đó chỉ là một lời đồn? 05/05/2026 12:01

(PLO)- Vitamin C có thể giúp bạn hồi phục nhanh hơn khi cảm lạnh, nhưng sự thật là nó không phải "thần dược" như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Times Now, trong nhiều thập kỷ, vitamin C được xem như "lá chắn" quen thuộc mỗi khi cơ thể có dấu hiệu cảm lạnh. Từ ly nước cam buổi sáng đến các viên bổ sung, không ít người tin rằng dưỡng chất này có thể ngăn ngừa, thậm chí chữa khỏi bệnh. Nhưng khoa học thực sự nói gì về vấn đề này?

Vitamin C có phải là thuốc chữa bệnh hay chỉ là chất hỗ trợ hữu ích?

Niềm tin vào vitamin C bắt nguồn từ những năm 1970, khi nhà khoa học đoạt giải Nobel Linus Pauling quảng bá mạnh mẽ lợi ích của nó. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy, vitamin C không phải "thuốc chữa" cảm lạnh.

Cảm lạnh thông thường do virus (phổ biến nhất là rhinovirus) gây ra, và hiện chưa có cách nào tiêu diệt virus này ngay lập tức. Cơ thể cần thời gian để tự chống lại tác nhân gây bệnh.

Vitamin C có thể ngăn ngừa cảm lạnh không?

Với đa số người khỏe mạnh, việc bổ sung vitamin C đều đặn không làm giảm đáng kể nguy cơ mắc cảm lạnh. Tuy nhiên, một số nhóm đặc thù như vận động viên cường độ cao hoặc người thường xuyên ở môi trường lạnh có thể hưởng lợi nhất định.

Vậy vai trò thực sự của vitamin C là gì?

Mặc dù không thể chữa khỏi cảm lạnh, vitamin C vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích:

Có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh một chút (khoảng 1 ngày trong một số trường hợp)

Giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng như nghẹt mũi và mệt mỏi.

Hỗ trợ chức năng miễn dịch bằng cách tăng cường hoạt động của bạch cầu.

Hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại chứng viêm.

Nói một cách đơn giản, vitamin C giúp cơ thể bạn chống chọi tốt hơn, nhưng nó không thể ngăn chặn hoàn toàn bệnh tật.

Đâu là những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất?

Thay vì chỉ dựa vào thực phẩm chức năng, các chuyên gia khuyên nên bổ sung vitamin C từ các nguồn tự nhiên:

Các loại trái cây họ cam quýt như cam và chanh.

Ớt chuông

Ổi và dâu tây

Rau lá xanh

Một chế độ ăn uống cân bằng thường cung cấp đủ vitamin C cho hầu hết mọi người.

Bạn có nên dùng thực phẩm chức năng không?

Nhìn chung, các chất bổ sung vitamin C an toàn khi được sử dụng trong giới hạn khuyến cáo. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều có thể dẫn đến các tác dụng phụ như:

Khó chịu đường tiêu hóa

Tiêu chảy

Tăng nguy cơ sỏi thận (khi dùng liều rất cao)

Những biện pháp nào thực sự giúp chữa cảm lạnh?

Nếu bạn đang bị cảm lạnh, hãy tập trung vào các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng khoa học, bao gồm uống nhiều nước và giữ đủ nước cho cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, sử dụng dung dịch xịt mũi hoặc xông hơi, và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ nếu cần.

Một số thực phẩm và chất dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng cảm lạnh thông thường và giúp cơ thể phục hồi. Các nghiên cứu cho thấy flavonoid giúp giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh thông thường. Flavonoid là các hợp chất có nguồn gốc thực vật, có trong trái cây và rau quả.

Do đó, tiêu thụ các thực phẩm chứa flavonoid có thể giúp kiểm soát các triệu chứng cảm lạnh. Ví dụ như hành tây, rau lá xanh, táo, các loại quả mọng, anh đào, trái cây họ cam quýt và tỏi. Mặc dù không có loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi cảm lạnh hoàn toàn, nhưng việc thường xuyên ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu flavonoid có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khi chúng xuất hiện.

Vitamin C không phải là thuốc thần kỳ chữa cảm lạnh thông thường, nhưng nó đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Bổ sung thường xuyên có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của các triệu chứng, nhưng nó sẽ không ngăn ngừa hoặc chữa khỏi hoàn toàn bệnh.