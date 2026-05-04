Duy trì 7 thói quen này mỗi ngày, mỡ thừa sẽ giảm rõ rệt 04/05/2026 20:02

(PLO)- Đừng chạy đua với cân nặng, cứ thay đổi từng chút mỗi ngày, cơ thể sẽ tự đi đúng hướng.

Theo Times Now, những chương trình giảm mỡ kéo dài 2-3 tháng với lời hứa "lột xác" không phải lúc nào cũng là chiêu trò. Thực tế, nhiều phương pháp trong số đó mang lại hiệu quả rõ rệt, nhưng đổi lại là sự khắt khe và áp lực duy trì kỷ luật cao. Bởi giảm mỡ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, và kết quả phụ thuộc lớn vào khả năng bạn kiên trì với kế hoạch đã đặt ra.

Không cần giảm cân cấp tốc, những điều chỉnh nhỏ, lặp lại mỗi ngày mới là chìa khóa để cơ thể gọn gàng bền vững. Ảnh: Unsplash

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với những chế độ nghiêm ngặt. Nếu bạn vẫn đang chần chừ trước khi bắt đầu hành trình cải thiện vóc dáng, thì những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày có thể là hướng đi thực tế hơn và quan trọng là bền vững về lâu dài.

1. Ưu tiên protein cho bữa sáng

Bắt đầu ngày mới với bữa ăn giàu protein giúp ổn định đường huyết và kiểm soát cảm giác đói tốt hơn. Các lựa chọn như trứng, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ, phô mai hoặc sinh tố protein không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp bạn no lâu, hạn chế ăn vặt không cần thiết.

2. Kết hợp rau xanh vào bữa ăn nhẹ

Ăn vặt không xấu, vấn đề nằm ở cách bạn lựa chọn thực phẩm. Kết hợp rau củ như cà rốt, dưa leo với các món giàu dinh dưỡng như hummus sẽ bổ sung chất xơ, giúp no lâu và giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

3. Bổ sung bữa nhẹ giàu protein trước khi ngủ

Một khẩu phần nhỏ như sữa chua, trứng luộc hoặc các loại hạt trước khi ngủ có thể giúp hạn chế cơn đói về đêm, đồng thời hỗ trợ phục hồi cơ bắp và duy trì quá trình trao đổi chất ổn định.

4. Ưu tiên sản phẩm không đường hoặc ít đường

Bạn không cần cắt bỏ hoàn toàn đồ ngọt, nhưng nên lựa chọn thông minh hơn. Các sản phẩm ít đường hoặc không đường giúp giảm lượng calo dư thừa và hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe nếu duy trì lâu dài.

5. Kiểm tra thành phần của nước sốt và gia vị

Nhiều người ăn uống "lành mạnh" nhưng vẫn không giảm cân do bỏ qua lượng calo ẩn trong nước sốt. Việc đọc nhãn dinh dưỡng giúp bạn kiểm soát tốt hơn lượng đường, chất béo và calo tiêu thụ mỗi ngày.

6. Tránh ăn trực tiếp từ bao bì

Ăn trực tiếp từ túi lớn dễ khiến bạn mất kiểm soát khẩu phần. Thay vào đó, hãy chia sẵn ra bát hoặc đĩa để kiểm soát lượng ăn, một thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt lớn.

7. Ăn đồ ngọt đúng thời điểm

Nếu muốn ăn tráng miệng, hãy dùng sau bữa chính hoặc bữa ăn giàu protein. Cách này giúp hạn chế sự tăng đột biến đường huyết và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra ổn định hơn.