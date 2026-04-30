7 hướng dẫn của bác sĩ giúp bảo vệ trẻ em khỏi nắng nóng gay gắt 30/04/2026 17:01

(PLO)- Bác sĩ nhi khoa (Ấn Độ) đưa ra 7 hướng dẫn cho cha mẹ để bảo vệ trẻ em khỏi các đợt nắng nóng, đồng thời chia sẻ các triệu chứng cần lưu ý.

Nắng nóng ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em và trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị tổn thương. Để giúp phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn, Tiến sĩ Rahul Nagpal, Trưởng khoa Nhi và Sơ sinh tại Bệnh viện Fortis (Delhi), đã chia sẻ những cách bảo vệ hiệu quả.

Hướng dẫn dành cho phụ huynh để bảo vệ trẻ em khỏi các đợt nắng nóng. Ảnh: AI.

Theo ông, trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng do cơ thể điều chỉnh nhiệt độ kém. Bên cạnh đó, trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn trong việc cung cấp nước và bảo vệ.

Bác sĩ Rahul Nagpal cho biết: "Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và tuân thủ quy trình an toàn có thể ngăn ngừa kiệt sức hoặc say nắng đe dọa tính mạng".

Ưu tiên cung cấp đủ nước: Người lớn nên khuyến khích trẻ uống nước mỗi 30-40 phút, ngay cả khi không khát. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, hãy cho trẻ bú thêm sữa mẹ.

Phụ huynh tránh cho trẻ uống đồ uống có đường, caffeine hoặc nước tăng lực. Những loại này có thể làm tình trạng mất nước trầm trọng hơn.

Hạn chế tiếp xúc ngoài trời: Nên giữ trẻ ở trong nhà vào giờ nắng nóng cao điểm, từ 11 giờ đến 16 giờ. Các hoạt động ngoài trời nên được thực hiện trước 9 giờ hoặc chiều tối.

Trẻ em nên mặc quần áo vải cotton mỏng nhẹ, rộng rãi và sáng màu để thoáng khí. Phụ huynh đảm bảo trẻ đội mũ rộng vành và thoa kem chống nắng khi ở ngoài trời.

Việc duy trì môi trường mát mẻ trong nhà rất quan trọng. Phụ huynh nên đóng rèm cửa chắn nắng, dùng quạt hoặc máy điều hòa. Tuy nhiên, không nên hướng quạt trực tiếp vào trẻ sơ sinh khi nhiệt độ trên 35°C.

Tuyệt đối không được để trẻ em trong xe ô tô. Nhiệt độ bên trong xe đỗ có thể gây tử vong chỉ trong vài phút, ngay cả khi hé cửa sổ.

Các triệu chứng cảnh báo cần lưu ý

Bác sĩ Rahul Nagpal chia sẻ ba giai đoạn ảnh hưởng đến sức khỏe do nắng nóng mà cha mẹ cần theo dõi sát sao:

Mất nước nhẹ: Trẻ có triệu chứng khát nước, khô miệng, tã ướt ít hơn và nước tiểu sẫm màu. Cha mẹ cho trẻ uống từng ngụm nhỏ nước hoặc dung dịch điện giải (ORS).

Kiệt sức do nóng: Trẻ đổ mồ hôi nhiều, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút, da lạnh hoặc ẩm ướt. Cần di chuyển trẻ đến nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và đắp khăn ẩm.

Say nắng: Đây là trường hợp khẩn cấp với biểu hiện sốt cao trên 40°C, lú lẫn, mạch nhanh, không đổ mồ hôi hoặc bất tỉnh. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.