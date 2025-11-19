Trẻ em cao lớn không chỉ có sữa: 9 bí mật dinh dưỡng từ thực phẩm 19/11/2025 08:25

(PLO)- Nhiều loại thực phẩm giàu canxi, bao gồm cả những loại không phải từ sữa.

Ví dụ, hạt mè, hạt chia, đậu phụ và cá mòi cung cấp lượng canxi đáng kể, một số nguồn còn cung cấp nhiều canxi hơn cả một cốc sữa bò. Dưới đây là những thực phẩm giàu canxi.

Đậu phụ bổ sung canxi sunfat chứa 683 mg canxi trên 100 gam. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hạt mè

Hạt mè là loại hạt nhỏ, giàu dinh dưỡng, có hương vị thơm ngon và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng là nguồn cung cấp canxi cao nhất trong các loại hạt, giúp bạn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày (RDA) của người trưởng thành là 1.000 mg.

Chúng cũng cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do (các phân tử phá hủy được sản sinh trong tế bào). Hạt mè thường được dùng trong các món ăn vì hương vị béo ngậy và độ giòn của chúng.

Đậu phụ

Đậu phụ được làm bằng cách ép sữa đậu nành đặc thành khối đặc. Đậu phụ rất giàu protein và các axit amin thiết yếu (là những thành phần cấu tạo nên protein mà cơ thể không tự sản xuất được).

Đậu phụ bổ sung canxi sunfat chứa 683 mg canxi trên 100 gam, là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời và là lựa chọn quan trọng cho những người ăn chay.

Hạt Chia

Hạt chia là những hạt nhỏ màu đen hoặc trắng, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Hạt chia cũng giàu chất xơ, axit béo omega-3 (chất béo lành mạnh có chức năng thiết yếu trong cơ thể), protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Những loại hạt giàu dinh dưỡng này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa, hạ huyết áp và điều hòa lượng đường trong máu tốt hơn.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ, giàu dinh dưỡng, ít calo và giàu axit béo omega-3. Bổ sung cá mòi vào chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chúng cũng giàu vitamin D, giúp tăng cường sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương (xương mỏng dần).

Hạnh nhân

Hạnh nhân là loại hạt giàu dinh dưỡng, giàu protein, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giúp điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện huyết áp và mức cholesterol, đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Cải xoăn

Cải xoăn là một thành viên của họ cải, bao gồm bông cải xanh. Loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng này chứa nhiều chất chống oxy hóa và ít calo, chỉ 35 calo trên 100 gram sống.

Cải xoăn sống rất giàu chất chống oxy hóa có lợi, bao gồm carotenoid như lutein và beta-carotene, cũng như flavonoid như quercetin và kaempferol, cả hai đều được biết đến với đặc tính chống viêm.

Tảo bẹ

Tảo bẹ (rong biển) là một loại rong biển ít calo, giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều canxi hơn hầu hết các loại rau. Tảo bẹ cũng là nguồn cung cấp iốt tuyệt vời, rất cần thiết cho chức năng tuyến giáp.

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ rong biển có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, ung thư, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường loại 2, đồng thời cũng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và xương.

Quả sung khô

Quả sung khô là phiên bản sấy khô của quả sung tươi và có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Chúng giàu chất chống oxy hóa, protein, vitamin K, kali, sắt và magiê.

Nghiên cứu cho thấy quả sung khô mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, điều hòa lượng đường trong máu tốt hơn và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh (cộng đồng vi khuẩn trong ruột).

Đậu trắng

Đậu trắng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu protein và chất xơ. Đậu trắng được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều hòa lượng đường trong máu và tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ giảm cân.