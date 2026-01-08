5 lý do bạn nên ăn đậu phộng cùng đường mía trong những ngày lạnh 08/01/2026 10:35

(PLO)- Trong khi đậu phộng cung cấp protein và chất béo tốt, đường mía thô lại bổ sung vị ngọt tự nhiên cùng các khoáng chất thiết yếu.

Sự kết hợp đậu phộng cùng đường mía mang lại nguồn năng lượng và hơi ấm dồi dào cho cơ thể trong những ngày giá rét.

Ăn đậu phộng vào mùa đông giúp tăng cường năng lượng tự nhiên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi ăn đậu phộng với đường mía.

Chất tăng cường năng lượng tự nhiên

Đậu phộng giàu protein và chất béo không bão hòa đơn. Đường mía cung cấp carbohydrate chưa tinh chế và sắt. Bộ đôi này đảm bảo giải phóng năng lượng cân bằng, giúp ngăn ngừa mệt mỏi.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp này làm giảm nguy cơ uể oải hơn so với các món ăn vặt chứa đường tinh luyện. Đây là món ăn nhẹ hoàn hảo để bạn tỉnh táo trong những ngày lạnh giá.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Theo truyền thống, đường mía thô được sử dụng để kích thích tiêu hóa và làm sạch đường ruột. Điều này đặc biệt hữu ích vào mùa đông khi các vấn đề tiêu hóa thường gặp.

Khi kết hợp với đậu phộng giàu chất xơ, sự kết hợp này giúp hỗ trợ nhu động ruột hiệu quả. Chuyên gia dinh dưỡng Rupali Datta giải thích rằng kết hợp đường mía thô với protein giúp dễ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Cả đậu phộng và đường mía đều chứa chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đường mía đặc biệt giàu kẽm và selen, những chất cần thiết trong mùa lạnh.

Thường xuyên tiêu thụ bộ đôi này có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng mùa đông thông thường. Chúng cung cấp các vi chất dinh dưỡng quan trọng cho hàng rào bảo vệ cơ thể.

Cung cấp hơi ấm bên trong cơ thể

Theo quan điểm Ayurveda, đường mía được coi là thực phẩm có tính ấm, giúp tăng nhiệt độ cơ thể. Kết hợp với chất béo trong đậu phộng, món ăn nhẹ này mang lại sự ấm áp từ bên trong.

Nghiên cứu cho thấy các thành phần làm ấm hỗ trợ tuần hoàn máu và duy trì nhiệt độ cơ thể. Đây giống như một cách sưởi ấm tự nhiên thông qua thực phẩm trong thời tiết giá rét.

Tốt cho tim mạch và giàu chất dinh dưỡng

Đậu phộng rất giàu chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch. Đường mía thô là lựa chọn thay thế lành mạnh cho đường tinh luyện.

Sự kết hợp này tạo thành món ăn nhẹ giàu protein, chất xơ, sắt, magiê và chất chống oxy hóa. Chúng vừa ngon miệng vừa hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả vào những buổi tối mùa đông.

Những cách thưởng thức đậu phộng và đường mía vào mùa đông

Hỗn hợp đậu phộng và đường mía cổ điển: Kết hợp đậu phộng rang với đường mía để làm món ăn nhẹ nhanh chóng. Bạn nên bảo quản trong hộp kín để giữ độ tươi ngon.

Kẹo đậu phộng: Đun chảy đường mía và trộn với đậu phộng rang. Trải đều hỗn hợp lên đĩa, để nguội rồi bẻ thành từng miếng để thưởng thức.

Bánh Ladoo: Vo viên lạc rang và đường mía đã đun chảy thành những viên tròn nhỏ. Món bánh này rất dễ mang theo và giúp kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn.

Thanh năng lượng: Thêm yến mạch, hạt mè và một ít bơ ghee vào hỗn hợp. Ép hỗn hợp vào khay, cho vào tủ lạnh và cắt thành từng thanh bổ dưỡng.

Bánh Paratha nhân đậu phộng: Dùng đậu phộng giã nhỏ và đường mía làm nhân cho bánh bột mì nguyên cám. Đây là món ăn sáng ngọt ngào và ấm áp cho buổi sáng mùa đông.

Đậu phộng và đường mía là món ăn vặt tuyệt vời. Chúng cung cấp năng lượng ổn định, thúc đẩy sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch.