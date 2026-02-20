Muốn giảm cân thành công sau Tết, hãy thử ngay 5 món ăn nhẹ này 20/02/2026 18:45

(PLO)- Theo chuyên gia dinh dưỡng, để giảm cân thành công sau mỗi dịp Tết hay lễ hội, bạn nên tiêu thụ 5 món ăn nhẹ dưới đây.

Chuyên gia nhấn mạnh bạn hãy ngừng thói quen ăn vặt vô tội vạ và thêm các lựa chọn này vào thực đơn ngay hôm nay.

Phô mai tươi với rau củ, sữa chua Hy Lạp với quả mọng tươi, hummus với rau sống là những món ăn nhẹ hỡ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Ăn vặt đêm khuya có thể là nguyên nhân thất bại của việc giảm calo nếu bạn không chuẩn bị trước. Để giúp bạn bắt đầu hành trình giảm cân, Tiến sĩ Kezia Joy, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn y tế của Welzo, đưa ra 5 món ăn nhẹ khuyên dùng.

5 món ăn nhẹ được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để giảm cân

Theo Tiến sĩ Joy, 5 món ăn nhẹ bà thường gợi ý nhất bao gồm: phô mai tươi với rau củ, sữa chua Hy Lạp với quả mọng tươi, hummus với rau sống. Ngoài ra còn có các loại hạt với một miếng trái cây, sinh tố làm từ thực phẩm nguyên chất và protein.

Ba yếu tố then chốt hỗ trợ giảm cân

Ba thành phần thiết yếu hỗ trợ giảm cân là protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Trong đó, protein đóng vai trò là nền tảng của một bữa ăn nhẹ giúp giảm cân hiệu quả.

Khi bạn ăn những món lành mạnh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và hạn chế calo, bạn sẽ có khả năng đưa ra những lựa chọn tốt hơn theo thời gian.

Những món ăn nhẹ giúp tạo cảm giác no và ngăn ngừa ăn quá nhiều

Những lựa chọn này chứa nhiều chất xơ và protein. Cả hai đều giúp tạo cảm giác no và tiêu hóa chậm hơn so với các loại đồ ăn nhẹ khác. Bằng cách giảm bớt ham muốn ăn quá nhiều, bạn đang thiết lập thói quen ăn uống cân bằng hơn.

"Các loại đồ ăn này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, yếu tố quan trọng để điều chỉnh cơn đói. Mức đường huyết ít dao động, bạn càng ít cảm thấy đói", Tiến sĩ Joy nói thêm.

Nếu có thể kiểm soát cơn đói bằng đồ ăn nhẹ lành mạnh, bạn sẽ hạn chế được lượng thực phẩm chế biến sẵn tiêu thụ trong ngày.

Vì sao nhiều món ăn vặt làm hỏng mục tiêu giảm cân?

Nhiều loại đồ ăn vặt chứa nhiều tinh bột tinh chế và đường bổ sung nhưng không có giá trị dinh dưỡng. Tiến sĩ Joy cho biết: "Chúng dễ tiêu hóa nhưng lại không giúp kiềm chế cơn thèm ăn".

Điều này khiến chúng ta dễ ăn quá nhiều trong suốt cả ngày, dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo. Một lý do khác khiến các món ăn chuyên gia khuyên dùng tốt hơn là chúng có hàm lượng dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần cao hơn.

Hầu hết đồ ăn vặt được thiết kế để chúng ta có thể ăn quá nhiều mà không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Khi chọn món ăn nhẹ lành mạnh, lượng calo nạp vào sẽ giúp bạn thực sự cảm thấy no.

Tại sao thời điểm ăn nhẹ lại quan trọng

Thời điểm ăn nhẹ quan trọng hơn bạn nghĩ. Ăn nhẹ đúng thời điểm giúp ngăn ngừa tình trạng quá đói giữa các bữa ăn. Đây thường là lúc mọi người dễ tiêu thụ quá nhiều calo do khoảng cách quá lớn kể từ bữa trước.

"Ăn nhẹ giúp duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày", Tiến sĩ Joy cho biết. Một bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều giúp kiểm soát tình trạng tụt năng lượng và giảm cảm giác thèm đồ ngọt.

Một bữa ăn nhẹ cân bằng hỗ trợ khả năng tập trung và năng suất làm việc. Ăn nhẹ buổi tối nên có mục đích và dựa trên nhu cầu cơ thể chứ không phải chỉ là thói quen. Các món ăn giàu protein thường là lựa chọn tốt nhất.