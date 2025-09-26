Người Việt thích bữa ăn nhẹ vì tốt cho sức khỏe 26/09/2025 14:39

(PLO)- 99% người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, họ coi bữa ăn nhẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tiện lợi.

Đây là thông tin được đưa ra trong "Báo cáo xu hướng ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam 2024” do tổ chức The Harris Poll thực hiện dựa trên ủy quyền của Tập đoàn Mondelez International.

Báo cáo được nghiên cứu từ tháng 10-2024 đến tháng 1-2025, tại 12 thị trường, trong đó có Việt Nam, nhằm đưa ra những xu hướng nổi bật về cách người tiêu dùng ăn nhẹ đúng cách, vai trò của ăn nhẹ đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và sự ưu tiên dành cho các lựa chọn bền vững.

Ăn nhẹ trở thành phần không thể thiếu trong thói quen hằng ngày

Đối với thị trường Việt Nam, báo cáo chỉ ra nhu cầu ăn nhẹ trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, có tới 95% người Việt ăn nhẹ ít nhất một lần mỗi ngày, 68% thì chọn ăn nhẹ ít nhất 2 lần/ngày, và 24% thì cho biết ăn nhẹ ít nhất ba lần/ngày.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng cho biết họ dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, với 98% khẳng định có thể dễ dàng tìm thấy món ăn nhẹ đáp ứng nhu cầu của bản thân.

Bên cạnh đó, theo người tham gia khảo sát, việc ăn vặt không chỉ là thói quen mà còn là trải nghiệm thú vị đối, khi 84% cho rằng họ cảm thấy hào hứng khi khám phá một món ăn nhẹ mới, 83% cho rằng lựa chọn ăn nhẹ là một trải nghiệm thú vị và đầy cảm hứng.

Ăn nhẹ lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Cạnh đó, người Việt cũng cho rằng, ăn nhẹ ngày nay không chỉ đơn thuần là một bữa ăn phụ, mà đã trở thành một phần quan trọng trong việc chăm sóc bản thân và nâng cao sức khỏe toàn diện.

99% người tiêu dùng Việt Nam coi bữa ăn nhẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tiện lợi, trong khi 98% cho biết họ lựa chọn các món ăn nhẹ phù hợp với mục tiêu sức khỏe của mình.

Đối với người Việt, ăn nhẹ là một cách chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Mondelez

Không chỉ hỗ trợ thể chất, ăn nhẹ còn mang lại lợi ích tinh thần và cảm xúc, khi 93% người Việt ăn nhẹ để tìm cảm giác thoải mái và 88% ăn nhẹ để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc hiệu quả.

Đặc biệt, khái niệm “mindful snacking” - “ăn nhẹ đúng cách” đang trở nên phổ biến tại Việt Nam khi 87% người tham gia khảo sát chú ý đến trải nghiệm giác quan khi ăn nhẹ. Số liệu này cho thấy xu hướng ăn uống chậm rãi, chú ý đến cảm giác và giá trị dinh dưỡng ngày càng được đề cao.

Không chỉ liên quan tới dinh dưỡng, sức khỏe, người tham gia khảo sát còn cho rằng việc ăn nhẹ còn là cách trao gửi cảm xúc. Kết quả từ báo cáo cho thấy, 91% cho biết món ăn nhẹ gợi nhớ về tuổi thơ, 85% cho biết thích chia sẻ về những món ăn nhẹ yêu thích của mình với người khác.

Theo báo cáo, những con số này phản ánh việc ăn nhẹ đã trở thành một phần của truyền thống, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và kết nối tình cảm sâu sắc.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo này cho biết với người tiêu dùng Việt, thói quen ăn nhẹ còn thể hiện giá trị sống và ý thức bảo vệ môi trường. 98% đã từng thực hành ăn nhẹ bền vững và có trách nhiệm, và có tới 78% ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Điều này cho thấy xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam đang gắn liền với sự lựa chọn có trách nhiệm, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân vừa đóng góp cho một tương lai xanh và bền vững hơn.

Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing, Mondelez Kinh Đô Việt Nam nhìn nhận, kết quả từ báo cáo cho thấy: "Ăn nhẹ ngày nay không chỉ để nạp thêm năng lượng cho một ngày bận rộn, mà còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc, giúp mang lại niềm vui, xua tan căng thẳng, và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia ý nghĩa bên gia đình và bạn bè"