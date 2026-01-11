Cách uống trà và cà phê giúp giảm 60% nguy cơ loãng xương 11/01/2026 14:09

(PLO)- Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients theo dõi gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên trong suốt 10 năm cách uống trà và cà phê giúp giảm 60% nguy cơ loãng xương.

Qua nghiên cứu cho thấy thói quen uống trà hoặc cà phê ảnh hưởng tích cực đến mật độ khoáng xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Uống trà hoặc cà phê ảnh hưởng tích cực đến mật độ khoáng xương và giảm nguy cơ loãng xương. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ uống trà có mật độ xương hông tổng thể cao hơn so với người không uống. Mật độ xương là chỉ số quan trọng để đánh giá nguy cơ loãng xương. Đây là tình trạng làm tăng khả năng gãy xương và có thể làm giảm chất lượng cuộc sống.

Trong suốt thập kỷ nghiên cứu, những người tham gia đã báo cáo lượng trà và cà phê họ tiêu thụ. Các chuyên gia thường xuyên đo mật độ xương ở hông và đùi của họ. Đây là những khu vực dễ bị gãy xương nhất.

"Ngay cả những cải thiện nhỏ về mật độ xương cũng có thể dẫn đến giảm số ca gãy xương ở quy mô lớn", Tiến sĩ Enwu Liu, tác giả nghiên cứu kiêm phó giáo sư tại Đại học Flinders, cho biết.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày không ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Tuy nhiên, việc uống hơn năm tách mỗi ngày có liên quan đến mật độ xương thấp hơn.

Trong một nghiên cứu khác trên tạp chí Nature, phân tích di truyền cho thấy tiêu thụ nhiều caffeine giúp giảm nguy cơ loãng xương. Những người dùng nhiều caffeine từ cà phê, trà, nước ngọt có nguy cơ loãng xương thấp hơn 60% so với người dùng ít.

Tại sao trà có thể có lợi cho sức khỏe xương?

Trà chứa các hợp chất tự nhiên gọi là catechin và theaflavin. Chúng có thể giúp hình thành xương và làm chậm quá trình phân hủy xương.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cà phê có thể cản trở sự hấp thụ canxi, nhưng tác động này rất nhỏ. Việc thêm sữa vào cà phê có thể giúp giảm thiểu tác động này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Julie Stefanski tại York, trà xanh có thể giữ lại nhiều catechin và theaflavin nhất. Điều này nhờ vào phương pháp thu hoạch và chế biến tối thiểu. Hàm lượng các hợp chất này sẽ thấp hơn trong trà đen, trà trắng và trà ô long.

Nên uống nhiều trà hơn và ít cà phê hơn?

Bà Stefanski cho biết các nghiên cứu ủng hộ việc uống 3-4 tách trà không đường mỗi ngày đối với người lớn.

"Bạn cần cân nhắc các vấn đề sức khỏe hoặc các loại thuốc đang dùng để xác định phương pháp này có phù hợp hay không", bà nói thêm.

Ví dụ, trà xanh có hàm lượng caffeine cao và có thể gây rối loạn giấc ngủ. Việc uống 3-4 tách trà cùng các loại đồ uống khác có thể làm tăng tần suất đi vệ sinh.

Người lớn tuổi nên cân nhắc hạn chế uống cà phê, nhưng không hoàn toàn vì mục đích tăng cường xương. Một số người có xu hướng uống quá nhiều cà phê, gây khó chịu cho dạ dày và làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ.