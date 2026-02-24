8 loại thực phẩm người trên 55 tuổi nên ăn mỗi ngày 24/02/2026 18:35

(PLO)- Sau tuổi 55, ăn đúng mỗi ngày chính là "liều thuốc" tự nhiên giúp giữ cơ, chắc xương, khỏe tim và làm chậm lão hóa từ bên trong.

Podcast:

Podcast: 8 loại thực phẩm người trên 55 tuổi nên ăn mỗi ngày

Theo Eat This, Not That, sau tuổi 55 nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thay đổi rõ rệt. Khối lượng cơ bắt đầu suy giảm do quá trình tổng hợp protein giảm xuống; mật độ xương giảm nhanh hơn; tình trạng viêm và stress oxy hóa gia tăng; đồng thời khả năng hấp thụ dưỡng chất cũng kém hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood, đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies, chìa khóa không nằm ở sự hoàn hảo mà ở tính nhất quán mỗi ngày. Dưới đây là 8 nhóm thực phẩm nên được ưu tiên trong thực đơn hàng ngày của người trên 55 tuổi.

Rau lá xanh đậm

Các loại như rau bina, cải xoăn, cải bó xôi hay cải bắp rất giàu vitamin K, folate và magiê. Những dưỡng chất này giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Quả mọng

Việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, có liên quan đến việc làm chậm suy giảm nhận thức và giảm viêm. Đây là nhóm trái cây đặc biệt tốt cho não bộ và hệ tim mạch.

Cá béo

Cá hồi, cá mòi,... là nguồn cung cấp omega-3 (EPA/DHA) và vitamin D dồi dào. Các dưỡng chất này hỗ trợ tim mạch, giảm viêm khớp và bảo vệ chức năng não khi tuổi tác tăng cao.

Trứng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, choline và lutein, những thành phần quan trọng cho duy trì khối cơ, chức năng não và sức khỏe mắt.

Ảnh: Shutterstock

Sữa chua Hy Lạp hoặc kefir

Giàu protein, canxi và lợi khuẩn, nhóm thực phẩm này hỗ trợ mật độ xương, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Các loại hạt

Đặc biệt là óc chó và hạnh nhân. Chúng chứa chất béo lành mạnh, vitamin E và magiê, có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Dầu ô liu nguyên chất

Giàu chất béo không bão hòa đơn và polyphenol, dầu ô liu có đặc tính chống viêm và bảo vệ tim mạch, nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng tốt cho tuổi thọ.

Rau họ cải

Bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ chứa sulforaphane và các hợp chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể và góp phần giảm nguy cơ ung thư.