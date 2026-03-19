Rượu và ung thư: Những điều bạn cần hiểu rõ để bảo vệ sức khỏe 19/03/2026 19:18

(PLO)- Uống rượu, dù ít hay nhiều, vẫn âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư, điều mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

Theo Doctor NDTV, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ đáng lo ngại giữa việc tiêu thụ rượu và nguy cơ mắc các loại ung thư. Dù ở mức độ ít hay nhiều, rượu vẫn có thể gây ra những tác động tiêu cực lên cơ thể mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ.

Tác động đến tế bào

Rượu có khả năng làm tổn thương cấu trúc tế bào và cản trở cơ chế tự sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Khi quá trình phục hồi bị gián đoạn, các tổn thương nhỏ có thể tích tụ và trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Gia tăng nguy cơ đột biến

Việc tiếp xúc thường xuyên với rượu khiến tế bào phải chịu áp lực liên tục, từ đó làm tăng khả năng xảy ra đột biến. Đây là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Suy giảm hệ miễn dịch

Rượu cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch, làm suy yếu khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Điều này không chỉ khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh mà còn làm giảm khả năng phát hiện và tiêu diệt tế bào bất thường.

Rượu làm suy yếu miễn dịch, khiến cơ thể dễ bệnh và khó loại bỏ tế bào bất thường. Ảnh: Pexels

Không có "mức an toàn tuyệt đối"

Ngay cả việc uống rượu không thường xuyên cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định. Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng không có ngưỡng tiêu thụ rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn đối với nguy cơ ung thư.

Gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng

Trong bối cảnh số ca ung thư gia tăng trên toàn cầu, việc điều chỉnh thói quen sử dụng rượu bia là cần thiết hơn bao giờ hết. Chủ động hạn chế hoặc loại bỏ rượu khỏi lối sống không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh tật mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.