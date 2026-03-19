Làm thế nào để kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch? 19/03/2026 07:36

(PLO)- Chăm sóc tim mạch không đòi hỏi những thay đổi quá lớn, mà nằm ở việc duy trì đều đặn những thói quen tốt mỗi ngày. Càng bắt đầu sớm, bạn càng có nhiều cơ hội bảo vệ trái tim khỏe mạnh về lâu dài.

Bệnh tim mạch không hình thành trong ngày một ngày hai, mà là kết quả tổng hòa của yếu tố di truyền, lối sống và sự mất cân bằng các chỉ số sinh học trong cơ thể. Tuy nhiên, phần lớn nguy cơ hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu bạn chủ động điều chỉnh thói quen hằng ngày.

Cân bằng cholesterol

Mức cholesterol "xấu" (LDL) cao và "tốt" (HDL) thấp là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành mảng bám trong động mạch. Việc xây dựng chế độ ăn lành mạnh, giàu chất xơ, hạn chế chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp duy trì các chỉ số này ở mức an toàn.

Duy trì hoạt động thể chất

Tập luyện đều đặn là yếu tố cốt lõi để bảo vệ tim mạch. Người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa phải mỗi tuần, như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội, để cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức khỏe tim.

Kiểm soát huyết áp

Tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm nhưng lại gây áp lực lớn lên thành mạch và tim. Việc theo dõi huyết áp thường xuyên, kết hợp chế độ ăn giảm muối và lối sống lành mạnh, giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Hãy theo dõi huyết áp thường xuyên và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn. Ảnh Pexels

Hạn chế thuốc lá và rượu bia

Hút thuốc và tiêu thụ rượu bia quá mức làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, cao huyết áp và tổn thương mạch máu. Từ bỏ hoặc giảm thiểu các thói quen này là bước quan trọng để bảo vệ trái tim.

Kiểm soát đường huyết

Đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ bệnh tim. Việc kiểm soát chế độ ăn, duy trì cân nặng hợp lý và tuân thủ điều trị (nếu có) sẽ giúp giữ đường huyết ổn định.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng mãn tính và các vấn đề tâm lý như trầm cảm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch. Dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, thiền hoặc tham gia các hoạt động yêu thích sẽ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

Khám sức khỏe định kỳ

Thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường thông qua điện tâm đồ, xét nghiệm máu hoặc test gắng sức. Đây là chìa khóa để can thiệp kịp thời và ngăn ngừa biến chứng.