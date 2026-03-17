7 loại thực phẩm giúp tăng cường lượng sắt trong cơ thể 17/03/2026 07:47

(PLO)- Thiếu sắt có thể khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược và giảm sức đề kháng, nhưng chỉ cần bổ sung đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng sắt một cách tự nhiên và hiệu quả.

Podcast: 7 loại thực phẩm giúp tăng cường lượng sắt trong cơ thể

Theo NDTV, sắt là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hemoglobin, loại protein trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Nhờ đó, việc cung cấp đủ sắt giúp duy trì năng lượng, tăng sức bền và hỗ trợ chức năng não bộ hoạt động hiệu quả.

Khi cơ thể thiếu sắt, bạn có thể gặp phải tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, với các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, suy nhược, giảm khả năng miễn dịch và khó tập trung. Ngoài ra, sắt còn tham gia vào nhiều quá trình quan trọng khác như tổng hợp DNA và chuyển hóa các chất dinh dưỡng.

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để cải thiện lượng sắt trong cơ thể là xây dựng chế độ ăn uống giàu sắt. Thực phẩm cung cấp hai dạng sắt chính:

Sắt heme: có trong thực phẩm nguồn gốc động vật và dễ hấp thu hơn.

Sắt non-heme: có trong thực vật, cần kết hợp thêm vitamin C để tăng khả năng hấp thu.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm có thể giúp bổ sung sắt cho cơ thể một cách tự nhiên.

Quả lựu

Lựu là loại trái cây giàu dưỡng chất, chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và hỗ trợ ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, lựu còn cung cấp sắt, kali và chất xơ, góp phần cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch.

Rau bina

Rau bina là nguồn sắt non-heme dồi dào có thể sử dụng quanh năm. Loại rau này rất linh hoạt trong chế biến, có thể dùng trong salad, sinh tố xanh hoặc các món canh và món hầm, giúp bổ sung sắt cho cơ thể một cách tự nhiên.

Củ dền

Củ dền nổi tiếng với khả năng hỗ trợ sức khỏe máu và tuần hoàn. Bạn có thể bào nhỏ củ dền để trộn salad, ép nước hoặc chế biến thành các món ăn thanh mát, vừa giải nhiệt vừa giúp thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu.

Đậu lăng và đậu gà

Đậu lăng, đậu gà cùng nhiều loại đậu khác như đậu đen, đậu thận là nguồn cung cấp sắt thực vật rất tốt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay hoặc ăn thuần chay, đồng thời còn cung cấp protein và chất xơ giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa.

Dưa hấu

Dù không phải nguồn sắt dồi dào, dưa hấu vẫn cung cấp một lượng sắt nhỏ cùng hàm lượng nước cao, giúp cơ thể giữ nước tốt hơn trong những ngày nắng nóng.

Dưa hấu không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cung cấp một lượng sắt nhất định cho cơ thể. Ảnh: Pexels

Đường mía thô

Một lượng nhỏ đường mía thô sau bữa ăn có thể giúp bổ sung sắt theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, cần sử dụng ở mức vừa phải để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể.

Cây chùm ngây

Cây chùm ngây là một nguồn cung cấp sắt thực vật tuyệt vời. Không giống như nhiều loại cây giàu sắt khác (như rau bina), chùm ngây có những đặc tính độc đáo giúp cơ thể thực sự hấp thụ sắt. Chùm ngây có hàm lượng vitamin C tự nhiên cao, giúp cơ thể hấp thụ sắt non-heme (sắt thực vật). Ngoài ra, chùm ngây có hàm lượng oxalat thấp, đây là những hợp chất thường có thể cản trở sự hấp thụ sắt.