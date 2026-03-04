Những thói quen giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 04/03/2026 19:00

(PLO)- Duy trì những thói quen nhỏ nhưng nhất quán mỗi ngày chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh lâu dài.

Podcast: Những thói quen giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo Doctor NDTV, phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 không phải là việc kiêng khem quá mức. Điều quan trọng là duy trì lối sống ổn định, thông minh và bền vững để kiểm soát đường huyết mỗi ngày.

Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Hãy bắt đầu bữa ăn của bạn với món salad hoặc rau xào; chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ glucose và ngăn ngừa sự tăng đột biến insulin.

Đi bộ nhanh sau bữa ăn

Chỉ 10 phút đi bộ sau bữa tối có thể hỗ trợ cơ bắp sử dụng lượng glucose dư thừa trong máu, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết một cách tự nhiên.

Ưu tiên giấc ngủ sâu

Thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói và làm tăng cortisol, yếu tố có thể khiến đường huyết tăng cao vào sáng hôm sau. Ngủ đủ và sâu giúp cơ thể duy trì cân bằng chuyển hóa.

Loại bỏ "calo lỏng" khỏi thực đơn

Nước ngọt, trà sữa hay cả nước ép trái cây chứa lượng đường đáng kể. Thay thế bằng nước lọc, nước ngâm trái cây hoặc ăn trái cây tươi sẽ giúp giảm lượng đường ẩn nạp vào cơ thể.

Đường "ẩn" trong nước ngọt, trà sữa hay nước ép có thể nhiều hơn bạn nghĩ. Ảnh: Pexels

Tăng cường tập luyện sức mạnh

Tập kháng lực ít nhất hai buổi mỗi tuần giúp xây dựng cơ bắp và tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể xử lý carbohydrate hiệu quả hơn.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Sử dụng đĩa nhỏ hơn hoặc chia khẩu phần hợp lý giúp hạn chế ăn quá mức, một trong những nguyên nhân dẫn đến thừa cân và rối loạn đường huyết.

Kiểm soát mức độ căng thẳng

Căng thẳng kéo dài kích thích gan giải phóng thêm glucose vào máu. Dành vài phút mỗi ngày để hít thở sâu, thiền hoặc thư giãn sẽ góp phần giữ đường huyết ổn định.