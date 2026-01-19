Đây là thời điểm tốt nhất để ăn sáng nếu bạn bị tiểu đường 19/01/2026 07:45

(PLO)- Bữa sáng không chỉ là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà còn được xem là bữa ăn quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến mức năng lượng, sự tỉnh táo và khả năng kiểm soát đường huyết suốt cả ngày, đặc biệt với người mắc bệnh tiểu đường.

Đây là thời điểm tốt nhất để ăn sáng nếu bạn bị tiểu đường

Theo Times Now, bữa sáng không chỉ là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà còn được các chuyên gia đánh giá là bữa ăn quan trọng nhất, vì nó quyết định mức năng lượng, sự tỉnh táo và khả năng kiểm soát đường huyết suốt cả ngày. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nền nào, chẳng hạn như tiểu đường, bạn nên biết thời điểm ăn sáng thích hợp. Là ngay sau khi thức dậy hay ngay sau khi uống trà hoặc cà phê?

Thực tế, không có một khung giờ "chuẩn" áp dụng cho tất cả mọi người. Thời điểm ăn sáng phù hợp phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt, mức đường huyết trước bữa ăn, loại thuốc đang dùng và cả phản ứng của cơ thể mỗi người.

Vì sao người tiểu đường không nên bỏ bữa sáng?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, ăn sáng đều đặn giúp khởi động quá trình trao đổi chất, duy trì mức năng lượng ổn định và cải thiện sức khỏe tổng thể. Với người tiểu đường, bữa sáng còn đóng vai trò quan trọng trong việc:

Ổn định đường huyết, hạn chế các đợt tăng vọt trong ngày.

Hỗ trợ hấp thu carbohydrate an toàn hơn.

Giúp no lâu, giảm nguy cơ ăn quá nhiều vào các bữa sau.

Tăng cường hệ miễn dịch, vốn dễ suy giảm ở người mắc bệnh mạn tính.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Thời gian ăn sáng là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Freepik

Bữa sáng lý tưởng cho người bệnh tiểu đường

Một bữa sáng lành mạnh không chỉ gồm trái cây, trứng hay nước ép riêng lẻ, mà cần sự kết hợp cân đối giữa các nhóm thực phẩm:

Rau củ và thực phẩm thực vật nguyên chất: giàu chất xơ, giúp no lâu và ổn định đường huyết.

Protein nạc: như trứng, sữa chua không đường, đậu, cá… giúp duy trì năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn.

Tinh bột hấp thu chậm: như yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt… để cung cấp năng lượng bền vững.

Nguyên tắc đơn giản mỗi khi lên kế hoạch cho bữa sáng, hãy đảm bảo lấp đầy hơn một nửa đĩa của bạn bằng rau củ, cùng với một phần tư là protein và phần còn lại là tinh bột, vì sự kết hợp của những thực phẩm này có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Thời điểm tốt nhất để ăn sáng đối với người bệnh tiểu đường

Đối với người bệnh tiểu đường, thời điểm ăn sáng "tốt nhất" chính là thời điểm phù hợp nhất với cơ thể bạn. Không có khung giờ cứng nhắc nào được khuyến nghị cho tất cả mọi người. Bạn nên:

Ăn khi cảm thấy đói và khi đường huyết ở mức phù hợp.

Không ép mình ăn nếu chưa đói, nhưng cũng tránh bỏ bữa quá lâu.

Theo dõi đường huyết thường xuyên để đánh giá xem thói quen ăn sáng hiện tại có phù hợp hay không.

Nếu nhận thấy đường huyết tăng cao sau bữa sáng, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần, loại thực phẩm, thời gian ăn, tăng vận động nhẹ (như đi bộ 10–15 phút sau ăn) hoặc trao đổi với bác sĩ về thuốc men nếu cần.