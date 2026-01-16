10 thói quen thường ngày đang âm thầm làm tăng lượng đường trong máu 16/01/2026 07:48

(PLO)- Kiểm soát đường huyết không chỉ là chuyện ăn kiêng hay giảm đường, mà nằm ở những lựa chọn nhỏ được duy trì mỗi ngày. Khi lối sống cân bằng, cơ thể sẽ tự điều hòa đường huyết hiệu quả và khỏe mạnh bền lâu.

Theo Times Now, đường huyết tăng không chỉ bắt nguồn từ việc ăn nhiều đồ ngọt hay mắc bệnh tiểu đường. Trên thực tế, nhiều thói quen sinh hoạt quen thuộc từ cách ngủ, thời điểm ăn uống cho đến phản ứng với căng thẳng có thể lặng lẽ làm rối loạn cơ chế điều hòa glucose của cơ thể. Khi những thói quen này lặp lại trong thời gian dài, nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tăng đường huyết mạn tính sẽ gia tăng. Việc nhận diện và điều chỉnh sớm chính là nền tảng để bảo vệ sức khỏe trao đổi chất.

Dưới đây là 10 thói quen thường ngày đang âm thầm làm tăng lượng đường trong máu

Thường xuyên bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái "căng thẳng sinh học", làm tăng cortisol và kích thích gan giải phóng glucose vào máu. Hệ quả là đường huyết dễ tăng cao hơn trong ngày, đặc biệt sau bữa trưa, đồng thời làm tăng cảm giác thèm tinh bột tinh chế.

Ngồi quá lâu mà không vận động

Việc ngồi liên tục nhiều giờ làm giảm khả năng hấp thụ glucose của cơ bắp. Ngay cả khi có tập luyện, thiếu vận động xen kẽ trong ngày vẫn khiến độ nhạy insulin suy giảm và đường huyết khó ổn định.

Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm

Thiếu ngủ làm rối loạn hoạt động của insulin và hormone kiểm soát cảm giác đói. Điều này không chỉ khiến đường huyết tăng cao hơn mà còn làm bạn dễ lựa chọn thực phẩm nhiều đường và tinh bột.

Căng thẳng kéo dài, kể cả căng thẳng "nhẹ"

Căng thẳng kích hoạt cortisol và adrenaline, hai hormone có tác dụng làm tăng đường huyết. Khi stress không đi kèm vận động thể chất, lượng glucose dư thừa sẽ tồn tại trong máu lâu hơn.

Uống đồ uống có đường mà không để ý

Nước ép trái cây, cà phê pha sẵn hay sinh tố đóng chai thường chứa lượng đường cao. Đường ở dạng lỏng được hấp thụ nhanh, gây tăng đường huyết đột ngột mà không tạo cảm giác no.

Ăn khuya

Vào buổi tối, độ nhạy insulin tự nhiên giảm xuống. Ăn bữa nặng hoặc giàu tinh bột gần giờ ngủ khiến đường huyết tăng cao kéo dài và đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Phụ thuộc vào tinh bột tinh chế để lấy năng lượng nhanh

Bánh mì trắng, bánh ngọt hay đồ ăn nhanh dễ làm đường huyết tăng vọt rồi giảm mạnh, gây mệt mỏi và nhanh đói. Lâu dài, thói quen này làm suy giảm độ nhạy insulin.

Bữa ăn thiếu protein và chất xơ

Protein và chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose. Khi thiếu hai thành phần này, đường huyết dễ tăng nhanh dù khẩu phần carbohydrate không quá cao.

Ăn vặt liên tục trong ngày

Việc ăn không có khoảng nghỉ khiến insulin phải hoạt động liên tục, làm giảm khả năng điều chỉnh đường huyết về mức ổn định tự nhiên.

Đánh giá thấp tác động của rượu và đồ uống có cồn

Rượu có thể gây hạ đường huyết tạm thời nhưng sau đó lại dẫn đến tăng đường, đặc biệt khi kết hợp với đồ uống ngọt. Uống rượu thường xuyên còn ảnh hưởng chức năng gan và giấc ngủ, gián tiếp làm rối loạn đường huyết.