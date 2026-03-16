Vì sao trứng là siêu thực phẩm cho bữa sáng giúp nâng cao hiệu suất và sắc đẹp? 16/03/2026 17:29

(PLO)-Ăn trứng vào bữa sáng không phải là một ý tưởng quá mới mẻ, nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn luôn khiến các chuyên gia dinh dưỡng kinh ngạc.

Trứng không chỉ giàu protein, ít calo mà còn dễ tìm và tạo cảm giác no lâu.

Nhiều người trong chúng ta thường bỏ qua trứng vào ngày trong tuần vì áp lực thời gian, nhưng những lợi ích kéo dài từ sáng đến tận chiều muộn chính là lý do bạn nên nỗ lực đưa món ăn này vào thực đơn hàng ngày.

Khi bắt đầu ngày mới với trứng, cơ thể không chỉ cảm thấy no lâu hơn mà còn tránh được thói quen ăn vặt không lành mạnh giữa các bữa chính.

Về mặt sức khỏe tinh thần, các chuyên gia khẳng định rằng trứng giúp giảm mệt mỏi và cải thiện năng suất làm việc và giữ cho chúng ta luôn năng động, cải thiện trí nhớ và bảo vệ thị lực.

Đặc biệt, trứng được chế biến đúng cách và không đi kèm chất béo bão hòa như thịt xông khói, việc ăn trứng mỗi ngày là hoàn toàn có lợi.

Thậm chí, ăn cả quả trứng sẽ tốt hơn chỉ ăn lòng trắng, bởi lòng đỏ chứa choline hỗ trợ cảm xúc, sắt và kẽm, trong khi lòng trắng cung cấp các vitamin thiết yếu như A, D, E và K, giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và cơ bắp.

Không chỉ dừng lại ở sức khỏe bên trong, trứng còn là mỹ phẩm tự nhiên cho tóc và da nhờ hàm lượng biotin (vitamin B7) dồi dào.

Biotin trong trứng giúp cấu trúc tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là bạn phải nấu chín trứng vì trứng sống chứa avidin, một chất ức chế sự hấp thụ biotin trong đường ruột.

Ngoài ra, việc lựa chọn trứng hữu cơ từ gà thả vườn cũng được khuyến khích để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao nhất.