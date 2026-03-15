Điều gì xảy ra khi ăn 5 loại rau củ giàu dinh dưỡng bậc nhất? 15/03/2026 14:29

(PLO)-Các loại rau củ này luôn là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Dù được chế biến theo cách nào, rau củ vẫn luôn là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, nhưng thực tế có một số loại rau sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn mà bạn nên ưu tiên trong thực đơn mỗi ngày.

Đầu tiên phải kể đến nhóm rau họ cải bao gồm bông cải xanh, bông cải trắng và cải xoăn. Bông cải xanh chứa lượng lớn vitamin C, A và K; chỉ cần nửa bát nhỏ mỗi ngày đã cung cấp 43% liều lượng vitamin C khuyến nghị, đồng thời hoạt chất sulforaphane trong đó giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

Cải xoăn không chỉ giàu vitamin mà còn chứa kali, canxi, đồng và magie, giúp cải thiện sức khỏe đáng kể nếu ăn thường xuyên. Trong khi đó, bông cải trắng cung cấp vitamin B6, omega-3 và đặc biệt là choline, một dưỡng chất quan trọng cho phụ nữ mang thai.

Bên cạnh các loại rau xanh, nấm cũng là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin B dồi dào, hỗ trợ quá trình sản sinh tế bào hồng cầu, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì làn da khỏe mạnh.

Đối với những ai muốn cải thiện thị lực và bổ sung chất xơ, cà rốt là lựa chọn lý tưởng nhờ chứa nhiều vitamin A, C và K.

Một loại rau khác cũng rất có lợi cho hệ tiêu hóa là măng tây, đóng vai trò như một prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột. Măng tây còn chứa vitamin B9, folate - dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển của thai nhi, giúp hỗ trợ sức khỏe tối ưu cho mẹ bầu.

Cuối cùng, ớt chuông là loại rau củ đầy màu sắc và cực kỳ đậm đặc dinh dưỡng với vitamin A, B6, kali và chất xơ. Điểm đáng kinh ngạc là chỉ cần ăn một quả ớt chuông đỏ, bạn đã nạp vào cơ thể hơn 150% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Việc đa dạng hóa các loại rau củ này trong bữa ăn không chỉ giúp thay đổi khẩu vị mà còn là cách hiệu quả nhất để cung cấp cho cơ thể một kho tàng vitamin và khoáng chất, giúp phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.