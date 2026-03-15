Ăn theo cách này giúp giảm cân an toàn 15/03/2026 09:38

(PLO)-Dù các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt không bao giờ là ý tưởng tốt, việc cắt giảm tinh bột và đường tinh luyện có thể giúp bạn giảm cân an toàn trong thời gian ngắn.

Bản chất của các loại carbohydrate không giống nhau. Chúng tồn tại dưới dạng tinh bột, đường và chất xơ. Tinh bột và đường tinh luyện trong bánh mì trắng, bánh ngọt, mì ống hay khoai tây khiến lượng đường trong máu tăng vọt, kích thích tuyến tụy tiết ra insulin.

Nếu cơ thể không nhận được dưỡng chất đi kèm, não bộ sẽ phát tín hiệu đói dẫn đến ăn quá mức và lượng calo dư thừa này nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa.

Ngược lại, chất xơ từ rau tươi, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, quinoa lại giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cảm giác no lâu và hỗ trợ đào thải lành mạnh.

Việc tránh hoàn toàn đường là không cần thiết vì não bộ vẫn cần đường để hoạt động, nhưng thay vì đường trắng hay siro ngô, hãy chọn đường tự nhiên từ trái cây và sữa.

Đặc biệt, nên tránh xa chất làm ngọt nhân tạo trong nước ngọt ăn kiêng vì chúng có thể gây đau đầu và đánh lừa não bộ, khiến bạn cảm thấy đói hơn.

Để giảm cân hiệu quả và không gây tích nước, bạn cũng cần chú ý cắt giảm lượng muối, uống từ 1 đến 2 lít nước mỗi ngày và tăng cường kali. Một lưu ý quan trọng là không nên để mức calo nạp vào xuống dưới 1.200 - 1.500 calo đối với nữ và 1.500 - 2.000 calo đối với nam, nhằm tránh tình trạng chậm trao đổi chất.