Chuyên gia Harvard giải thích về việc ăn chay 14/03/2026 09:03

Theo các chuyên gia Đại học Harvard, nếu như 10 năm trước đây việc tìm kiếm một bữa ăn không thịt, không sữa vẫn còn đầy rẫy khó khăn, thì nay cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Tại các siêu thị, những ngăn kệ đầy ắp bánh burger chay đông lạnh hay các thực đơn nhà hàng với biểu tượng chữ V xanh đã đưa lối sống này trở nên thời thượng.

Không chỉ dừng lại ở một trào lưu, ăn chay thuần còn mang lại những lợi ích sức khỏe rõ rệt như cải thiện hệ tim mạch và hỗ trợ giảm cân nhờ việc cắt giảm sản phẩm động vật để tăng cường rau củ.

Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi lớn về chế độ ăn, và việc chỉ tuyên bố ăn chay không thể giúp bạn vượt qua những thách thức thực tế trong lối sống nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cần lưu ý rằng thuần chay không đồng nghĩa với lành mạnh một cách mặc nhiên.

Khoai tây chiên hay nước ngọt vẫn được coi là đồ chay, nhưng chúng không giúp bạn thoát khỏi trách nhiệm phải lựa chọn dinh dưỡng tốt.

Bước đi đầu tiên và quan trọng nhất là hiểu rõ động lực của chính mình. Nếu bạn ăn chay vì lý do đạo đức và bảo vệ môi trường, niềm tin mãnh liệt vào một mục tiêu lớn lao sẽ giúp bạn chuyển đổi tức thì mà không cảm thấy việc từ bỏ một số loại thực phẩm là một sự mất mát.

Ngược lại, nếu mục tiêu chính là sức khỏe nhằm giảm chất béo bão hòa, natri để ngăn ngừa tiểu đường và tim mạch, bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát tốc độ thay đổi của mình.

Đừng ép buộc bản thân phải thay đổi hoàn toàn ngay lập tức vì điều đó dễ dẫn đến cảm giác bị hạn chế và bỏ cuộc sau vài tuần. Bạn có thể bắt đầu bằng việc ăn sáng chay hai ngày mỗi tuần, hoặc dần dần loại bỏ thịt gà, sau đó đến thịt đỏ trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm cho đến khi cơ thể thích nghi hoàn toàn.

Dù bạn chọn ăn chay hoàn toàn hay một chế độ thiên về thực vật với một vài ngoại lệ nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là thay thế thực phẩm động vật bằng ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm tinh chế và đường để giữ mức đường huyết ổn định và đảm bảo cơ thể luôn nhận được nguồn dinh dưỡng tối ưu.