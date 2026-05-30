Uống nước dừa vào thời điểm nào là tốt nhất cho cơ thể? 30/05/2026 16:04

(PLO)- Nước dừa là nguồn bù nước và chất điện giải tuyệt vời cho cơ thể nhất là trong những ngày hè nắng nóng.

Dù không có thời điểm tối ưu cố định trong ngày, việc sử dụng nước dừa đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa là khi nào?

Nhiều người cho rằng nên uống nước dừa vào buổi sáng khi bụng đói. Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa chứng minh được thời điểm cụ thể nào trong ngày là tối ưu để uống nước dừa.

Loại nước này giúp bù nước hiệu quả sau khi cơ thể mất nhiều chất lỏng do ốm đau (nôn mửa hoặc tiêu chảy), tập thể dục cường độ cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Điều này có được là nhờ nước dừa chứa rất nhiều chất điện giải. Tương tự các loại đồ uống điện giải hay đồ uống thể thao khác, nước dừa hỗ trợ phục hồi cơ thể nhanh chóng sau khi mất nước.

Nếu uống nước dừa sau khi tập luyện, bạn nên uống trong vòng 30 phút sau khi kết thúc. Thời điểm bổ sung chất điện giải tốt nhất là trong vòng một giờ sau khi vận động. Tuy nhiên, nước dừa kém hiệu quả hơn đồ uống thể thao chuyên dụng trong việc hỗ trợ phục hồi sau tập luyện cường độ cao do chứa ít natri và đường hơn.

Nên uống bao nhiêu nước dừa?

Hiện có rất ít nghiên cứu về lượng nước dừa chính xác cần uống để thấy được lợi ích. Thực tế, nước dừa mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe như hỗ trợ hạ huyết áp, chống oxy hóa và cải thiện hệ tim mạch.

Vì chứa hàm lượng đường tương đối thấp, nước dừa là thức uống tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Dù vậy, mỗi cốc vẫn chứa khoảng 11 gam đường nên người bệnh cần lưu ý không uống quá nhiều. Một nghiên cứu cho thấy những người uống khoảng 150 mililit (khoảng 2/3 cốc) nước dừa mỗi ngày có huyết áp thấp hơn.

Nếu muốn giữ cho cơ thể đủ nước, bạn nên tập trung vào việc uống đủ nước lọc thay vì chỉ uống một lượng nước dừa nhất định. Nam giới cần khoảng 15 cốc nước mỗi ngày từ tất cả các nguồn (bao gồm thức ăn và đồ uống), trong khi phụ nữ cần 11 cốc.

Bao nhiêu là quá nhiều?

Nước dừa có hàm lượng kali rất cao. Những người mắc bệnh thận không thể đào thải kali một cách hiệu quả, vì vậy cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

Nước dừa nhìn chung an toàn, nhưng uống quá nhiều lại tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm. Y văn từng ghi nhận một người đàn ông uống 8 phần nước dừa (mỗi phần 337ml) trong một ngày dẫn đến bị tăng kali máu và mất ý thức. Mặc dù trường hợp này hiếm gặp, người tiêu dùng vẫn cần lưu ý không nên lạm dụng loại nước này.