Nước điện giải hay nước dừa: Lựa chọn nào tối ưu trong nắng nóng gay gắt? 01/05/2026 07:11

(PLO)- Giữa cái nóng gay gắt, chọn đúng loại nước không chỉ giúp giải khát mà còn quyết định khả năng phục hồi và bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mất nước.

Theo NDTV, nhiệt độ tăng cao kéo theo nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải, những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực, sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc. Dù nước điện giải đóng chai hay nước dừa đều là những lựa chọn phổ biến, nhưng không phải lúc nào “uống nhiều” cũng đồng nghĩa với “uống đúng”. Việc lựa chọn loại đồ uống phù hợp cần dựa trên nhu cầu thực tế của cơ thể, thời điểm sử dụng và tình trạng sức khỏe cá nhân.

Nắng nóng đỉnh điểm không chỉ khiến bạn khát nước, mà còn đặt ra câu hỏi quan trọng: uống gì để bù nước đúng cách và bảo vệ cơ thể hiệu quả nhất?

Nhu cầu bù nước thay đổi thế nào khi trời nắng nóng?

Trong điều kiện nhiệt độ cao, cơ thể mất nước không chỉ qua mồ hôi mà còn kéo theo sự thất thoát các chất điện giải quan trọng như natri, kali. Mức độ mất nước phụ thuộc vào môi trường (trong nhà hay ngoài trời), cường độ vận động và cơ địa từng người.

Dấu hiệu mất nước thường gặp:

Khô miệng, khát nước liên tục

Mệt mỏi, chóng mặt

Nước tiểu sẫm màu

Giảm tập trung

Những biểu hiện này có thể bị bỏ qua, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ nhỏ, khiến nguy cơ biến chứng tăng cao nếu không được bù nước kịp thời.

Nước điện giải: Bù nhanh nhưng cần dùng đúng cách

Đồ uống điện giải thường chứa natri, kali, glucose và một số vi khoáng, giúp phục hồi nhanh lượng nước và điện giải bị mất.

Ưu điểm:

Bù nước nhanh, hiệu quả trong trường hợp mất nước cấp

Phù hợp khi vận động mạnh, đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy hoặc say nắng

Hạn chế:

Có thể chứa đường, hương liệu hoặc caffeine không cần thiết

Không phù hợp với người tiểu đường, bệnh thận hoặc dạ dày nhạy cảm

Lạm dụng có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng gánh nặng cho thận

Đặc biệt, dung dịch bù nước y tế (ORS) chỉ nên dùng khi có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng và theo hướng dẫn chuyên môn.

Nước dừa: Giải pháp tự nhiên, lành tính

Nước dừa được xem là “nước điện giải tự nhiên” nhờ chứa kali, magie cùng nhiều vi chất có lợi.

Lợi ích nổi bật:

Dễ hấp thu, hỗ trợ bù nước nhẹ và trung bình

Giàu kali, giúp giảm co cơ và phục hồi sau vận động

Ít calo, không chứa phụ gia nhân tạo

Có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tim mạch

Hạn chế:

Hàm lượng natri thấp, không đủ cho mất nước nặng

Uống quá nhiều có thể gây dư thừa kali, ảnh hưởng tiêu hóa

Khuyến nghị: Nên uống khoảng 150–250 ml mỗi lần, không nên lạm dụng liên tục trong ngày.

Vậy nên chọn loại nào?

Không có một lựa chọn “tốt nhất cho tất cả”. Mỗi loại phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể:

Người sinh hoạt bình thường, mất nước nhẹ: Nước dừa là lựa chọn an toàn, tự nhiên

Người lao động ngoài trời, đổ mồ hôi nhiều: Có thể kết hợp nước dừa và nước điện giải

Vận động viên: Cần chế độ bổ sung riêng theo tư vấn chuyên gia

Người cao tuổi, trẻ em: Ưu tiên nước dừa, theo dõi dấu hiệu mất nước

Người có bệnh nền (tiểu đường, huyết áp, thận): Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng

Mẹo bổ sung nước hiệu quả trong ngày nắng nóng

Uống nước đều đặn, chia nhỏ trong ngày

Kết hợp nước với thực phẩm giàu nước (trái cây, rau xanh)

Theo dõi màu nước tiểu để điều chỉnh lượng uống

Không đợi khát mới uống