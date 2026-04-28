Uống trà hết hạn có ảnh hưởng gì tới sức khỏe? 28/04/2026 16:21

(PLO)- Trà hết hạn vẫn có thể dùng nếu còn khô và bảo quản tốt, nhưng giá trị dinh dưỡng giảm rõ rệt; ngược lại, trà ẩm mốc hoặc nhiễm khuẩn có thể gây hại cho tiêu hóa, vì vậy thấy dấu hiệu bất thường thì tốt nhất nên bỏ.

Theo Times Now, trà là một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới, được ưa chuộng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi bạn sử dụng trà đã quá hạn?

Dù không phải lúc nào cũng gây nguy hiểm tức thì, việc uống trà cũ hoặc bảo quản sai cách vẫn có thể tác động tiêu cực đến cơ thể, từ giảm giá trị dinh dưỡng đến nguy cơ rối loạn tiêu hóa và nhiễm khuẩn.

Trà có thực sự "hết hạn"?

Khác với thực phẩm tươi sống, lá trà khô không hỏng theo cách thông thường. Tuy vậy, theo thời gian, trà sẽ mất dần hương vị, hoạt chất và giá trị dinh dưỡng. Ngày hết hạn chủ yếu phản ánh chất lượng sản phẩm hơn là mức độ an toàn.

Điều quan trọng nằm ở cách bảo quản. Trà tiếp xúc với không khí, ánh sáng và đặc biệt là độ ẩm sẽ nhanh chóng suy giảm chất lượng, thậm chí có nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc nấm mốc. Trong đó, trà thảo mộc và trà có hương liệu thường dễ hỏng hơn do thành phần nhạy cảm.

uống trà hết hạn tưởng vô hại nhưng có thể âm thầm gây hại cho hệ tiêu hóa và sức khỏe nếu bạn chủ quan

Những tác động khi uống trà hết hạn

Suy giảm dưỡng chất

Các hợp chất có lợi như polyphenol trong trà sẽ giảm dần theo thời gian, khiến hiệu quả chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe không còn như ban đầu.

Hương vị kém hấp dẫn

Trà cũ thường nhạt, mất mùi thơm hoặc xuất hiện vị đắng, ôi do tinh dầu tự nhiên bị phân hủy.

Gây khó chịu tiêu hóa

Ở một số người nhạy cảm, trà để lâu có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc kích ứng nhẹ dạ dày.

Ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột

Một rủi ro ít được chú ý là tác động của trà bị nhiễm ẩm hoặc nhiễm bẩn đến hệ tiêu hóa. Khi bị mốc hoặc nhiễm khuẩn, trà có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến:

Tiêu chảy, phân lỏng

Viêm đường ruột

Giảm hiệu quả tiêu hóa

Tăng nguy cơ nhiễm trùng

Việc sử dụng lâu dài các sản phẩm trà kém chất lượng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tiêu hóa, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa yếu.

Khi nào trà hết hạn trở nên nguy hiểm?

Nấm mốc và độc tố

Trà ẩm mốc có thể sinh ra mycotoxin, chất độc do nấm tạo ra. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể gây buồn nôn, đau bụng, nôn mửa, thậm chí phản ứng dị ứng.

Trà đã pha để quá lâu

Ngay cả trà mới pha cũng không nên để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vì đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây hại cho hệ tiêu hóa.

Dấu hiệu nhận biết trà đã hỏng

Trước khi sử dụng, nên kiểm tra kỹ nếu thấy:

Mùi lạ, mùi chua hoặc ẩm mốc

Xuất hiện nấm mốc hoặc đổi màu

Lá trà bị vón cục, ẩm ướt

Vị đắng bất thường

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trên, tốt nhất không nên sử dụng.

Uống trà hết hạn không phải lúc nào cũng gây hại nếu trà vẫn khô và được bảo quản đúng cách, nhưng chất lượng và lợi ích sức khỏe sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, trà bị ẩm mốc hoặc nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, lựa chọn an toàn nhất vẫn là không sử dụng.