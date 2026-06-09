6 loại rau củ có nhiều chất xơ hơn táo 09/06/2026 08:37

(PLO)- Táo vốn được xem là nguồn chất xơ quen thuộc, nhưng nhiều loại rau củ phổ biến lại chứa lượng chất xơ cao hơn, giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Theo VerywellHealth, táo là loại trái cây nổi tiếng giàu chất xơ và thường được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhiều loại rau củ quen thuộc còn chứa lượng chất xơ cao hơn táo, đồng thời cung cấp thêm nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Mặc dù táo giàu chất xơ, bạn cũng có thể bổ sung nhiều chất xơ từ rau củ. Ảnh: Getty

Atiso

Atiso là một trong những loại rau giàu chất xơ nhất. Loại rau này còn chứa nhiều inulin, một dạng chất xơ đặc biệt giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát đường huyết. Nhờ hàm lượng tinh bột thấp, atiso cũng là lựa chọn phù hợp cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Đậu đen

Đậu đen nổi tiếng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Chỉ với khoảng 2 cốc đậu đen nấu chín, bạn có thể đáp ứng hơn 100% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Ngoài ra, loại đậu này còn là nguồn folate (vitamin B9) phong phú, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, phân chia tế bào và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Bí ngòi Acorn

Bí ngòi là nguồn chất xơ tốt, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A và các vitamin nhóm B. Nhờ đó, loại bí này không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn góp phần duy trì sức khỏe tim mạch và thị lực.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là một loại cây họ đậu giàu chất xơ và protein thực vật. Chỉ nửa cốc đậu Hà Lan nấu chín đã cung cấp khoảng 4,4g chất xơ. Bên cạnh đó, thực phẩm này tương đối ít calo nhưng vẫn mang lại lượng protein đáng kể, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ duy trì khối cơ.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc nhưng lại rất giàu chất xơ. Một cốc khoai lang luộc cung cấp hơn 8g chất xơ, gấp gần hai lần lượng chất xơ trong một quả táo cỡ trung bình. Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu vitamin A, kali và vitamin B6, tốt cho mắt, làn da và hệ miễn dịch.

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ nổi tiếng nhờ hàm lượng vitamin cao mà còn là nguồn chất xơ đáng kể. Dù ăn sống hay chế biến chín, loại rau này đều giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và bổ sung nhiều chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong bông cải xanh còn có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước một số bệnh mạn tính.

Chất xơ quan trọng như thế nào?

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp cải thiện tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Để đạt được lợi ích tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị nên đa dạng nguồn chất xơ từ rau củ, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.