9 thói quen tốt giúp duy trì sức khỏe thận lâu dài 25/06/2026 08:27

(PLO)- Chăm sóc thận từ sớm bằng những thói quen đúng đắn mỗi ngày chính là chìa khóa giúp bạn bảo vệ sức khỏe lâu dài và ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.

Theo Times Now, thận là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quan tâm đến thận khi đã xuất hiện vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 9 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn chủ động bảo vệ chức năng thận mỗi ngày.

1. Uống đủ nước mỗi ngày

Cung cấp đủ nước giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc đào thải chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Trung bình nên duy trì khoảng 2–3 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động.

2. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Một khẩu phần ăn hợp lý với đầy đủ carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất giúp giảm áp lực lên thận. Đồng thời, cần kiểm soát lượng protein, hạn chế natri, kali và phốt pho để hỗ trợ chức năng thận ổn định.

Ăn uống cân bằng, hạn chế muối và kiểm soát lượng protein phù hợp là cách đơn giản để bảo vệ chức năng thận.

3. Tăng cường vận động thể chất

Tập luyện đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp kiểm soát huyết áp, cân nặng và cải thiện tuần hoàn máu. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường và bệnh tim, những nguyên nhân phổ biến gây tổn thương thận.

4. Hạn chế muối trong khẩu phần ăn

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho thận. Nên giữ lượng muối dưới 2.300 mg/ngày và ưu tiên thực phẩm tươi thay vì đồ chế biến sẵn. Có thể thay thế muối bằng các loại gia vị tự nhiên.

5. Kiểm soát việc sử dụng rượu bia

Rượu có thể gây mất cân bằng dịch trong cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng thận nếu sử dụng thường xuyên hoặc quá mức. Hạn chế hoặc tránh rượu bia là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

6. Ngủ đủ giấc và đúng giờ

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi và hỗ trợ quá trình điều hòa hormone, từ đó gián tiếp giúp thận hoạt động hiệu quả hơn. Người trưởng thành nên ngủ từ 7–8 giờ mỗi đêm.

7. Khám sức khỏe định kỳ

Các xét nghiệm như UACR và eGFR giúp phát hiện sớm dấu hiệu tổn thương thận. Việc tầm soát định kỳ đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận.

8. Thận trọng khi sử dụng thuốc

Một số thuốc giảm đau chống viêm (NSAID) như ibuprofen, diclofenac hay naproxen có thể ảnh hưởng đến chức năng thận nếu dùng kéo dài hoặc không đúng cách. Luôn sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

9. Hiểu rõ tiền sử bệnh trong gia đình

Bệnh thận có yếu tố di truyền trong một số trường hợp. Việc nắm rõ tiền sử gia đình giúp bạn chủ động hơn trong việc theo dõi, tầm soát và phòng ngừa sớm các nguy cơ liên quan đến thận.