7 loại cây giúp xua đuổi muỗi và côn trùng tại nhà hiệu quả 17/06/2026 15:22

Ngoài các loại thuốc xịt hay tinh dầu, bạn có thể trồng những loại cây giúp xua đuổi muỗi và côn trùng dưới đây quanh nhà để tăng cường khả năng bảo vệ.

Sả là thành phần phổ biến trong các sản phẩm đuổi muỗi, nến thơm. Ảnh: AI.

Cây sả

Sả là thành phần phổ biến trong các sản phẩm đuổi muỗi, nến thơm. Bạn có thể trồng sả ngay trong sân nhà. Nghiên cứu cho thấy tinh dầu sả bôi ngoài da chỉ có tác dụng trong khoảng một đến ba giờ do bay hơi nhanh. Việc trồng cây sả quanh nhà là biện pháp bổ trợ giúp xua đuổi côn trùng. Cây sả có thể cao tới 1,8 mét và rộng tới 1,8 mét, vì vậy cần trồng cách nhau đủ khoảng cách. Loại cỏ này ưa ánh nắng gián tiếp và cần tưới nước thường xuyên.

Hoa oải hương

Không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu, hoa oải hương còn giúp xua đuổi muỗi. Tinh dầu hoa oải hương được xem là chất đuổi côn trùng thân thiện với môi trường. Loại cây này còn thu hút các loài thụ phấn có ích. Bạn nên trồng hoa oải hương cách nhau khoảng 45-60 cm để cây phát triển tốt dưới ánh nắng trực tiếp. Tưới nước một hoặc hai lần mỗi tuần, tùy độ khô của đất.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ chứa các thành phần diệt côn trùng, thường được những người làm vườn ưa chuộng. Mùi hương từ hoa giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả. Loài cây này không chiếm nhiều diện tích, dễ chăm sóc và cho hoa rực rỡ suốt mùa hè.

Cây nasturtium

Nasturtium là loài cây leo có hoa ăn được, lá tròn và cánh hoa nhiều màu sắc. Thay vì chỉ xua đuổi, loài cây này thu hút sâu bệnh, giúp bảo vệ các cây khác như dưa chuột, cà chua, bí khỏi rệp, bọ cánh cứng và ruồi. Đây là chiến lược trồng cây hỗ trợ giúp bảo vệ vườn nhà. Cây phát triển tốt ở nơi có từ sáu đến tám giờ nắng trực tiếp mỗi ngày, cần trồng cách nhau ít nhất 30 cm.

Hương thảo

Lá hương thảo chứa các loại tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi. Cây rất dễ trồng, phát triển tốt trong vườn hoặc chậu đặt ở bệ cửa sổ. Bên cạnh công dụng đuổi côn trùng, hương thảo còn là loại thảo mộc tươi giúp tăng hương vị cho các món ăn.

Húng quế

Nghiên cứu cho thấy lá húng quế chứa các hợp chất giúp giảm số lượng muỗi trong sân nhà. Cây cũng thu hút các loài thụ phấn, giúp khu vườn tươi tốt. Húng quế dễ trồng và lá của chúng là nguyên liệu làm sốt pesto rất ngon.

Bạc hà

Bạc hà chứa menthol – thành phần hoạt tính giúp xua đuổi và kiểm soát ve, muỗi và nhiều loại sâu bệnh khác. Đây là loại cây thích hợp cho người mới bắt đầu trồng trọt. Nếu không muốn cây lan rộng khắp vườn, bạn nên trồng trong chậu riêng. Lá bạc hà cũng có thể dùng trong nhiều món ăn và thức uống.

Đừng để muỗi làm ảnh hưởng đến thời gian thư giãn ngoài trời. Nếu không muốn sử dụng thuốc xịt chứa hóa chất, những loại cây xua đuổi muỗi và côn trùng tự nhiên kể trên là lựa chọn đáng thử.