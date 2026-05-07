Cách ăn trái cây mùa hè an toàn khi bị tiểu đường 07/05/2026 14:49

(PLO)- Người tiểu đường vẫn có thể tận hưởng trái cây mùa hè, chỉ cần ăn thông minh để giữ đường huyết luôn trong tầm kiểm soát.

Theo NDTV, duy trì đường huyết ổn định là yếu tố then chốt giúp người mắc tiểu đường hạn chế biến chứng như tim mạch, tổn thương thần kinh, thận hay thị lực. Tình trạng tăng đường huyết kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, vì vậy việc kiểm soát chế độ ăn, trong đó có trái cây là rất cần thiết.

Vào mùa hè, trái cây tươi trở thành lựa chọn phổ biến nhờ hương vị thanh mát và giàu dinh dưỡng. Người mắc tiểu đường vẫn có thể thưởng thức trái cây, nhưng cần lựa chọn hợp lý và kiểm soát khẩu phần. Dù chứa đường tự nhiên (fructose), trái cây cũng cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Trái cây mùa hè vẫn có thể là "bạn đồng hành" của người tiểu đường, nếu biết cách chọn đúng loại, đúng thời điểm và đúng khẩu phần.

Ưu tiên trái cây có chỉ số đường huyết thấp (GI)

Chỉ số GI phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn. Những loại trái cây GI thấp giúp đường được hấp thụ chậm hơn, hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Gợi ý: táo, ổi, lê, mận, đào, các loại quả mọng, đu đủ.

Hạn chế trái cây nhiều đường hoặc GI cao

Một số loại trái cây mùa hè có thể làm tăng đường huyết nhanh nếu ăn nhiều, vì vậy cần kiểm soát chặt khẩu phần: xoài, dưa hấu, nho, dứa, đu đủ chín ngọt.

Nguyên tắc ăn trái cây an toàn

Ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép để giữ chất xơ.

Kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh (sữa chua, các loại hạt) để làm chậm hấp thu đường.

Chia nhỏ khẩu phần, mỗi lần chỉ khoảng 1 phần (1 quả nhỏ hoặc 1 chén cắt nhỏ), tổng 1-2 phần/ngày.

Nên ăn vào giữa buổi hoặc xế chiều, tránh ăn khi đói hoặc ngay sau bữa chính.

Không thêm đường, siro hay muối khi ăn.

Lưu ý thêm:

Uống đủ nước trong mùa nóng để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Hạn chế nước ép, trái cây sấy khô hoặc đóng hộp vì thường chứa nhiều đường.

Theo dõi đường huyết sau khi ăn để hiểu phản ứng của cơ thể với từng loại trái cây.

Với cách lựa chọn và sử dụng hợp lý, người mắc tiểu đường hoàn toàn có thể thưởng thức trái cây mùa hè mà vẫn kiểm soát tốt đường huyết. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp với từng cá nhân.