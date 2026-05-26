5 lời khuyên dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe tuyến giáp 26/05/2026 07:44

(PLO)- Bác sĩ Ramesh Kinha (Ấn Độ) chia sẻ 5 lời khuyên giúp duy trì hệ nội tiết khỏe mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp để sức khỏe tuyến giáp tốt nhất.

Tuyến giáp là bộ phận quan trọng thuộc hệ thống nội tiết, chịu trách nhiệm sản xuất hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Đây cũng là nơi phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe ở nhiều người Ấn Độ.

Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Người mắc bệnh suy giáp thường được hưởng lợi từ chế độ ăn Địa Trung Hải giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, lúa mì nguyên cám. Ảnh: AI.



Các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp thường chia thành hai nhóm chính. Tuyến giáp hoạt động kém gây ra suy giáp, thường gặp hơn ở phụ nữ. Ngược lại, tuyến giáp hoạt động quá mức dẫn đến tình trạng cường giáp. Quá trình tổng hợp và điều hòa hormone tuyến giáp chịu ảnh hưởng đáng kể từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Dưới đây là 5 lời khuyên về chế độ ăn uống giúp duy trì sức khỏe tuyến giáp.

Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Người mắc bệnh suy giáp thường được hưởng lợi từ chế độ ăn Địa Trung Hải giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, lúa mì nguyên cám. Ngoài ra, cần bổ sung chất béo lành mạnh từ các loại hạt, dầu ô liu; protein nạc từ đậu, thịt gia cầm, cá, sữa chua và phô mai.

"Chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng với đặc tính chống viêm, rất cần thiết để duy trì sức khỏe tuyến giáp. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ chế độ ăn Paleo giàu thực phẩm nguyên chất và chưa qua chế biến cũng được khuyến nghị cho người bị suy giáp", Tiến sĩ Kinha lưu ý.

Ông nói thêm: "Tuy nhiên, những người bị suy giáp nên tránh ăn nhiều rau họ cải sống vì điều này có thể cản trở khả năng sản sinh hormone tuyến giáp của cơ thể". Các loại rau này bao gồm bông cải xanh, củ cải, súp lơ, cải bắp xanh đậm, cải bẹ xanh và các loại rau lá xanh.

Tối ưu hóa lượng iốt

Iốt rất cần thiết để sản xuất hormone tuyến giáp. Sự thiếu hụt vi chất này là nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh suy giáp. Bác sĩ Kinha cho biết, những người có nguy cơ thiếu iốt cao hơn là người không sử dụng muối iốt hóa, người ăn chay và phụ nữ mang thai.

Ngoài muối iốt, các nguồn cung cấp iốt khác bao gồm rong biển, sản phẩm từ sữa, hải sản và trứng.

Duy trì lượng selen cân bằng

Selen là khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sản xuất hormone tuyến giáp bằng cách bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Bác sĩ Kinha khuyên nên thỉnh thoảng bổ sung thực phẩm giàu selen vào chế độ ăn uống, chẳng hạn như cá ngừ, trứng, hạt điều Brazil, các loại đậu, cá mòi và bột yến mạch.

Ông cảnh báo: "Tuy nhiên, nên tránh tiêu thụ quá nhiều selen vì có thể dẫn đến ngộ độc, gây ra các rối loạn sức khỏe nghiêm trọng".

Tối ưu hóa lượng kẽm

Theo Tiến sĩ Kinha, thiếu kẽm có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng suy giáp. Các thực phẩm giàu khoáng chất này gồm hạt bí ngô, hàu, các loại hạt và đậu lăng. Tuy nhiên, ông khuyên không nên tiêu thụ quá nhiều kẽm trừ khi có chỉ định của chuyên gia y tế để tránh các tác dụng phụ tiềm ẩn.

Tăng cường vitamin D, B12, sắt và magiê

Bác sĩ Kinha cho biết sự thiếu hụt vitamin D, B12 cùng sắt và magiê được coi là các yếu tố nguy cơ gây suy giáp. Vitamin D có thể được bổ sung thông qua ánh nắng mặt trời, cá béo, thịt đỏ, lòng đỏ trứng, dầu gan cá, các sản phẩm từ sữa và sữa thực vật. Thực phẩm nguồn gốc động vật cũng rất giàu vitamin B12.

Magie có nhiều trong hạt bí ngô, hạt lanh, hạt chia, hạt điều, hạnh nhân, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, rau lá xanh đậm, bơ, sô cô la đen, chuối, nho khô, sữa, sữa chua và bơ đậu phộng. Thực phẩm giàu sắt bao gồm rau bina, ngũ cốc tăng cường sắt, hải sản, đậu gà và đậu phụ. Bác sĩ lưu ý nên kết hợp trái cây họ cam quýt với thực phẩm giàu sắt để tăng khả năng hấp thụ của cơ thể.

Thực phẩm nên tránh

Bác sĩ Kinha khuyên nên tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn vì chúng có thể làm tăng tình trạng viêm hoặc stress oxy hóa trong cơ thể nếu bạn bị suy giáp. Đối với những người bị cường giáp, tốt nhất nên hạn chế tiêu thụ iốt, caffeine, đậu nành và gluten.