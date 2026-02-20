Muốn tuyến giáp khỏe mạnh, đừng bỏ qua 20 thực phẩm giàu selen này 20/02/2026 07:53

Dưới đây là những thực phẩm giàu selen giúp bạn đảm bảo lượng dưỡng chất cần thiết mỗi ngày để hỗ trợ cơ thể tốt nhất.

Tôm và cá là những thực phẩm giàu selen. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Hạt điều Brazil

Hạt Brazil là nguồn cung cấp selen tuyệt vời. Do selen liên kết với protein, các thực phẩm giàu đạm thường chứa nhiều khoáng chất này. Một ounce hạt Brazil (khoảng sáu hạt) chứa 544 microgam (mcg) selen. Bạn nên hạn chế ăn loại hạt này để tránh hấp thụ quá mức.

Cá và tôm

Nhiều loại hải sản rất giàu selen do khoáng chất này có sẵn trong môi trường nước. Các nguồn cung cấp tốt bao gồm: Cá ngừ vây vàng khoảng 92 mcg, cá mòi khoảng 45 mcg và tôm nấu chín khoảng 42 mcg.

Thịt lợn và giăm bông

Thịt lợn và giăm bông chứa nhiều protein lẫn selen. Một miếng sườn lợn 3 ounce cung cấp 37 mcg selen, trong khi 3 ounce giăm bông nướng cung cấp 24 mcg.

Ngũ cốc và bánh mì

Đây là nguồn cung cấp selen chính trong chế độ ăn tại nhiều khu vực. Thực phẩm nguồn gốc thực vật hấp thụ selen trực tiếp từ đất. Mì Ý chứa 33 mcg, hai lát bánh mì nguyên cám chứa 16 mcg và hai lát bánh mì trắng chứa 12 mcg.

Gan bò

Hàm lượng selen phụ thuộc vào loại thịt sử dụng. Một miếng bít tết bò 3 ounce có 37 mcg selen. Gan bò cung cấp 28 mcg và thịt bò xay chứa khoảng 33 mcg trong mỗi 3 ounce.

Gà và gà tây

Thịt gà và gà tây là nguồn protein nạc dồi dào. 3 ounce thịt gà nạc chứa 22 mcg selen. Trong khi đó, 3 ounce thịt gà tây nướng cung cấp 26 mcg.

Phô mai tươi

Các sản phẩm từ sữa như phô mai tươi rất giàu dưỡng chất. Một cốc phô mai tươi với 2% chất béo sữa cung cấp khoảng 20 mcg selen.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng. Một khẩu phần 100g cung cấp 18 mcg selen cho cơ thể.

Trứng

Một quả trứng luộc chín kỹ cỡ lớn cung cấp 15 mcg selen. Bạn có thể chuẩn bị sẵn trứng luộc để dùng làm bữa sáng hoặc món ăn kèm salad tiện lợi.

Đậu nướng

Đậu nướng là món ăn kèm bổ dưỡng, phù hợp cho người ăn chay. Một cốc đậu nướng đóng hộp chứa khoảng 13 mcg selen.

Gạo lứt

Gạo lứt giàu chất xơ, vitamin nhưng ít chất béo. Một chén gạo lứt hạt dài nấu chín cung cấp cho cơ thể 12 mcg selen.

Nấm

Nấm có hương vị đậm đà và là lựa chọn thay thế thịt tuyệt vời. Một khẩu phần nửa cốc nấm portabella nướng chứa khoảng 13 mcg selen.

Bột yến mạch

Bắt đầu ngày mới với yến mạch giúp bổ sung 13 mcg selen mỗi chén. Bạn có thể kết hợp với phô mai và trái cây tươi để tăng hương vị.

Rau bina

Dù selen thường có trong động vật, một số thực vật như rau bina cũng sở hữu khoáng chất này. Nửa cốc rau bina luộc chứa khoảng 5 mcg selen.

Sữa và sữa chua

Một cốc sữa chua không đường ít béo có 8 mcg selen. Trong khi đó, một cốc sữa 1% béo cung cấp khoảng 6 mcg.

Đậu lăng

Đậu lăng rất giàu chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu. Một chén đậu lăng luộc cung cấp cho cơ thể 6 mcg selen.

Hạt dẻ cười

Đây là món ăn nhẹ hoàn hảo cho người bận rộn. Một ounce hạt dẻ cười rang khô chứa 2 mcg selen. Bạn có thể trộn chúng cùng sữa chua hoặc yến mạch.

Đậu Hà Lan

Nửa chén đậu Hà Lan luộc chứa 1 mcg selen. Để tăng hiệu quả, hãy ăn kèm với các món chính như gà nướng hoặc tôm.

Khoai tây

Một củ khoai tây nướng chứa khoảng 1 mcg selen. Bạn nên thưởng thức khoai tây dưới dạng nướng, luộc hoặc hấp để giữ tối đa dinh dưỡng.

Chuối

Ngoài kali, chuối cũng cung cấp một lượng nhỏ selen. Một cốc chuối thái lát chứa khoảng 1,5 mcg selen.