Nhịn ăn 12 tiếng qua đêm giúp cải thiện huyết áp và đường huyết 08/03/2026 15:41

(PLO)- Nhịn ăn qua đêm 12 tiếng có thể cải thiện rõ rệt huyết áp và lượng đường trong máu.

Nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, bạn nên từ bỏ thói quen ăn vặt đêm khuya và cũng là cách để cải thiện huyết áp, lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu mới cho thấy việc ngừng ăn 3 giờ trước khi ngủ giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe mà không cần cắt giảm calo. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Northwestern Medicine chỉ ra rằng nhịn ăn 12 tiếng giúp ổn định nhịp tim và các chỉ số chuyển hóa.

Sau khi thay đổi thói quen, người tham gia giảm 3,5% huyết áp ban đêm và 5% nhịp tim. Khả năng kiểm soát đường huyết ban ngày và phản ứng insulin cũng được cải thiện đáng kể.

Tiến sĩ Phyllis C Zee, Giám đốc Trung tâm Y học Nhịp sinh học và Giấc ngủ tại Northwestern Medicine, cho biết việc gắn thời điểm nhịn ăn với giấc ngủ mang lại lợi ích kép.

Zee nói: "Kết quả cho thấy khi được tính toán phù hợp với giấc ngủ, việc tăng thời gian nhịn ăn lên tối thiểu 12 giờ là phương pháp thiết thực để duy trì sức khỏe tim mạch".

Các chuyên gia nhận định nhịp sinh học đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Cơ thể hoạt động theo đồng hồ nội tại để điều chỉnh trao đổi chất và chức năng tim suốt 24 giờ.

"Ăn khuya khi cơ thể chuẩn bị ngủ có thể phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên", chuyên gia Angel Planells từ Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng nhận định. Ông giải thích rằng ăn sớm giúp duy trì tiêu hóa phù hợp với chu kỳ ngủ - thức.

Khi trời tối, nồng độ melatonin tăng cao để báo hiệu cơ thể nghỉ ngơi. Việc ăn uống lúc này buộc cơ thể phải tiêu hóa thay vì hồi phục, gây ảnh hưởng xấu đến huyết áp.

"Tránh ăn khuya giúp duy trì việc giảm huyết áp bình thường vào ban đêm. Điều này cho phép cơ thể tập trung hoàn toàn vào quá trình phục hồi", Planells nói thêm.

Dù kết quả đầy hứa hẹn, chuyên gia lưu ý đây là nghiên cứu ngắn hạn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh bữa ăn phù hợp với chu kỳ sinh học là chiến lược ít tốn kém để hỗ trợ tim mạch.

Phương pháp này không yêu cầu ăn kiêng khắt khe mà chỉ cần điều chỉnh thời gian. Bạn có thể bắt đầu bằng cách ăn tối sớm hơn hoặc lùi dần giờ ăn nhẹ đêm khuya từ 15 đến 30 phút mỗi ngày.